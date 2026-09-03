青少年騎微電車事故攀升 桃警今年取締逾5千件違規、嚴抓改裝

微型電動二輪車不須考照，且14歲以上就能騎上路，逐漸成為青少年代步首選，但近年事故數據卻大幅攀升。桃園微電車今年上半年560件事故，從年齡族群來看，青少年多達207件已「超車」成人、高齡族群，成為道路安全隱憂，桃市警局交通警察大隊強調精準執法與入校宣導等多管齊下，取締違規逾5千件，且嚴抓非法改裝裁罰。

依交通部「道安總動員」統計，13至17歲青少年微電車事故件數5年來暴增170％，去年全國3704件釀4死3253傷，今年1至6月2650件再度高居各年齡層之冠；桃園市也追上此趨勢，去年青少年237件比成人328件少，但今年上半年青少年207件已超過成人181件。

青少年騎微電車事故層出不窮，今年6月13日晚上6時許，1名17歲黃姓高中生騎微電車行經蘆竹區大福路、大興十街口，不慎撞上穿越馬路的六旬趙姓婦人，趙婦傷重六月底不治。有目擊者指車輛疑改裝、車速過快，家長也議論紛紛，應強化學生交通安全教育。

桃市警局交通警察大隊指出，保護青少年交通安全向來是警政重點工作，根據交通部數據統計，桃園市少年無照機車騎士今年1至5月受傷人數為110人，與去年同期相比大幅減少130人，降幅達54.2%，然而，在少年慢車騎士方面，受傷人數為367人，與去年同期相比增加160人，數據確實出現消長起伏。

交通警察大隊進一步分析，少年慢車傷亡人數上升，主要在於近年微型電動二輪車與電動輔助自行車具備「免考照、購車門檻低」等便利優勢，躍升為青少年代步首選，這也讓可能流向無照騎機車的道安隱憂與通勤需求，漸轉移至微電車與電輔車等慢車載具。

桃園市警局為此強化執法力度，今年1至7月份，強力取締微電車各項違規達4998件。其中，針對危害公共安全最鉅的違規改裝行為，開罰達30件，相較於前二年同期3件、10件，呈現10倍數的成長，充分展現警方嚴厲打擊非法改裝與遏止飆速歪風的堅定決心。

為了從根本杜絕安全隱患，桃園警方也強調，採取多管齊下的因應策略，除了持續聯合監理站與環保局執行環監警聯合稽查作業達108場次外，更積極要求各分局深入轄內學校、社區與工業區，辦理交通安全宣導達125場次，強調騎微電車須年滿14歲才能騎乘、配戴安全帽、不得擅改電子控制裝置等關鍵道安規定，守護學子平安通學的道路。

桃園警方會同監理站人員取締違法改裝的微型二輪電動車。圖／警方提供

桃園警方會同監理站人員取締違法改裝的微型二輪電動車。圖／警方提供