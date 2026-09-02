影／外送員不熟道路規則騎車誤闖桃機 航警攔下開罰也戒護離開

桃園國際機場周邊道路今天又發生機車誤闖案件，一位知名外送平台的外送員疑因不熟悉道路規則，又未注意到地面「禁止機車進入」標線，隨導航軟體引導騎入管制路段，遭航警當場攔下開罰，並戒護開道引導離開管制路段。航警局統計，今年機慢車誤闖管制道路、依同條款告發案件已累計54件，這名外送員成為今年第55起遭開罰的騎士。

據了解，該名外送員送完餐後，在手機導航軟體引導下，從機場貨運園區內的航勤北路往航站北路前進，外送員進入東隧道口時，並未注意路面標線「禁止機車進入」，直到穿過地下道進入第一航廈周邊，被航警攔下才發現進入管制路段。外送員才順利完成送餐服務賺了錢，卻因一時不察吃了一張罰單，損失慘重。

航警局表示，外送員誤闖桃園國際機場航廈周邊道路，該區域為管制區，禁止機車通行，依《道路交通管理處罰條例》第60條第2項第3款開單告發，處新台幣900元以上，1,800元以下罰鍰，隨後由航警戒護開道引導離開管制路段。騎乘機車前往機場時，最遠僅能抵達航郵中心，切勿再繼續前行進入隧道，以免誤闖管制路段受罰。

桃機貨運園區，航勤北路往航站北路方向，地下道入口前的路面標線寫著「禁止機車進入」。圖／翻攝Google map