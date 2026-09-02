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疑攜愛犬墜基隆河！北市男離家在大佳河濱失聯 警消搜救暫無所獲

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

69歲李姓男子今天凌晨從住家出門後徹夜未歸，老婆焦急地至台北市松山分局三民派出所報警，警方協助查詢，赫然發現李開車進入中山區大佳河濱公園7號水門停車場後就未再出現。警方查看車內，發現手寫信件，在岸邊也發現李的外套，通報消防局搜救，截至入夜仍未有消息，明天早上繼續搜救。

松山警方下午近3時許獲報，李的妻子稱丈夫過往習慣凌晨外出，不過直至中午仍不見人影，考量他近年飽受情緒困擾，怕出意外，向警方通報失蹤協尋。

警方調閱監視器畫面，發現李今天凌晨3時許開車出門，駛入大佳河濱公園7號水門後就沒再駛出，到場查看發現李的汽車內留有手寫字條，隨後擴大搜查周邊，在附近岸邊發現李隨身穿著的外套。

警方研判李有落水可能，雖然監視器畫面沒拍到明確畫面，仍通報消防局協助。消防局出動1輛指揮車、6輛消防車、１輛救護車、3艘快艇，派出26人搜尋，截至今天入夜前仍無所獲。

據了解，李姓男子離家時還帶著愛犬同行，但搜救人員在車內及現場周邊均未發現犬隻身影，不排除李與愛犬一同墜河失蹤。北市消防局預計明天早上繼續派遣快艇搜救，積極尋找失蹤者下落。

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台北市中山區大佳河濱公園7號水門外今天傳出疑似落水事件。記者翁至成／翻攝
台北市中山區大佳河濱公園7號水門外今天傳出疑似落水事件。記者翁至成／翻攝

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