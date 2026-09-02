台東排水溝驚見男子面朝下漂浮 救起已無生命跡象

台東市重慶路一帶今天下午發生男子落水意外，附近民眾經過排水溝時，赫然發現一名男子倒臥水中、臉部朝下漂浮，立即打電話報案。消防人員趕抵現場後展開搶救，但男子遭水流沖向下游，搜救人員一路追查，最後在下游以攔截鐵固定並將人救出，惟已失去呼吸、心跳，緊急送醫搶救。

消防人員指出，當時現場雨勢間歇下，排水溝內水流湍急，抵達後原準備下水救援，不料男子突然被水勢往下游帶走，搜救人員立即沿排水溝追蹤，並於下游發現男子蹤影。

救援人員隨即利用攔截鐵將男子攔住，並合力將他從排水溝內拉至岸上，發現男子已沒有呼吸及心跳，立即在現場實施CPR等急救處置，隨後送往醫院搶救。

據報案民眾表示，當時只是出門尋找狗碗，沒想到走到排水溝附近時，突然看到水面上漂著一個人，仔細一看才發現是一名男子，而且整個人臉朝下，完全看不見臉部，嚇得趕緊報案求助。

現場另留有一隻脫鞋，初步疑似為落水男子所遺留，男子疑為年約60多歲的蘇姓男子。至於蘇男為何會落入排水溝，以及落水前的活動情形，警方目前已調閱附近監視畫面進一步調查釐清。