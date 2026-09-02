快訊

張庭認了「無數次想離婚」 揭與林瑞陽婚姻真實狀態

旅客行程大亂！昨多架航班延誤、有航班今才起飛 虎航道歉了

聽新聞
0:00 / 0:00

台東排水溝驚見男子面朝下漂浮 救起已無生命跡象

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東市重慶路一帶今天下午發生男子落水意外，附近民眾經過排水溝時，赫然發現一名男子倒臥水中、臉部朝下漂浮，立即打電話報案。消防人員趕抵現場後展開搶救，但男子遭水流沖向下游，搜救人員一路追查，最後在下游以攔截鐵固定並將人救出，惟已失去呼吸、心跳，緊急送醫搶救。

消防人員指出，當時現場雨勢間歇下，排水溝內水流湍急，抵達後原準備下水救援，不料男子突然被水勢往下游帶走，搜救人員立即沿排水溝追蹤，並於下游發現男子蹤影。

救援人員隨即利用攔截鐵將男子攔住，並合力將他從排水溝內拉至岸上，發現男子已沒有呼吸及心跳，立即在現場實施CPR等急救處置，隨後送往醫院搶救。

據報案民眾表示，當時只是出門尋找狗碗，沒想到走到排水溝附近時，突然看到水面上漂著一個人，仔細一看才發現是一名男子，而且整個人臉朝下，完全看不見臉部，嚇得趕緊報案求助。

現場另留有一隻脫鞋，初步疑似為落水男子所遺留，男子疑為年約60多歲的蘇姓男子。至於蘇男為何會落入排水溝，以及落水前的活動情形，警方目前已調閱附近監視畫面進一步調查釐清。

警消獲報趕抵台東市重慶路旁大排水溝展開搜救，男子疑遭湍急水流沖往下游，消防人員一路追查並攔截救援。圖／民眾提供
警消獲報趕抵台東市重慶路旁大排水溝展開搜救，男子疑遭湍急水流沖往下游，消防人員一路追查並攔截救援。圖／民眾提供

台東 排水溝

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

年輕阿公突倒地命危 桃園消防電擊11次、長庚ECMO救回他

影／78歲翁安平漁港落水高聲呼救 海巡迅速出動快艇平安救上岸

影／勇消為救人殉職…2泛舟客困沙洲3天 今出動直升機吊掛救出

又有台灣登山客出事！44歲男攻富士山突昏倒 履帶車緊急送下山仍不治

相關新聞

台東排水溝驚見男子面朝下漂浮 救起已無生命跡象

台東市重慶路一帶今天下午發生男子落水意外，附近民眾經過排水溝時，赫然發現一名男子倒臥水中、臉部朝下漂浮，立即打電話報案。消防人員趕抵現場後展開搶救，但男子遭水流沖向下游，搜救人員一路追查，最後在下游以攔截鐵固定並將人救出，惟已失去呼吸、心跳，緊急送醫搶救。

林口公車司機忘拉手剎車 公車滑行撞斷電桿釀交通中斷

新北市林口驚傳公車撞斷電線桿意外。50歲王男今天上午11時許駕駛三重客運公車行經林口區新寮路時，因忘拉手剎車導致公車滑動撞電線桿，電線桿當場被撞斷裂，公車車頭毀損。所幸事發當時無乘客無人受傷，王男經測無酒駕，台電已到場搶修。

疑攜愛犬墜基隆河！北市男離家在大佳河濱失聯 警消搜救暫無所獲

69歲李姓男子今天凌晨從住家出門後徹夜未歸，老婆焦急地至台北市松山分局三民派出所報警，警方協助查詢，赫然發現李開車進入中山區大佳河濱公園7號水門停車場後就未再出現。警方查看車內，發現手寫信件，在岸邊也發現李的外套，通報消防局搜救，截至入夜仍未有消息，明天早上繼續搜救。

台中大里1轎車疑自撞分隔島大翻車4人倉惶逃生 3傷送醫

一輛銀色轎車今天下午3時19分行經台中市大里區國光路二段、永隆七街口時，疑似自撞中央分隔島，導致車體當場翻覆、四輪朝天，車頭嚴重毀損，車內四人受困後自行脫困，其中3人送醫，至於詳細肇事原因，警方釐清中。

高雄連日大雨楠梓道路塌陷 驚現10米「天坑」

高雄市連日豪、大雨，今天又在楠梓區沖刷道路，造成芎林路出現大約10公尺長的「天坑」。民眾發現，趕緊通報警方，警方已在坑洞旁圍起封鎖線，警示用路人注意，並通報市府工務局填補。

紅線臨停接人爆衝突 男拉車門扯掉駕駛眼鏡、持鐵撬揮舞遭送辦

台北市文山區今天上午發生一起臨停糾紛，胡姓男子開車到木柵路四段159巷附近接家人，車輛短暫停在紅線，不料一名朱姓男子突然上前開啟車門質問，手上還拿著疑似鐵撬揮舞，雙方隨即爆發口角及拉扯。過程被拍下後上傳Threads，引發網友討論，文山一警方主動聯繫當事人，今天下午已將朱男查緝到案。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。