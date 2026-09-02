林口公車司機忘拉手剎車 公車滑行撞斷電桿釀交通中斷

新北市林口驚傳公車撞斷電線桿意外。50歲王男今天上午11時許駕駛三重客運公車行經林口區新寮路時，因忘拉手剎車導致公車滑動撞電線桿，電線桿當場被撞斷裂，公車車頭毀損。所幸事發當時無乘客無人受傷，王男經測無酒駕，台電已到場搶修。

林口警分局今天上午11時許接獲報案，林口區新寮路27之8號公車總站前，有電線桿被公車撞斷。警員趕抵現場經查，公車駕駛王男表示因忘記拉手剎車，公車自行滑動撞擊電線桿，導致電線桿斷裂。

所幸事發當時車上無乘客並未造成人員受傷，但因公車橫停在車道上導致交通無法通行，但因該路段非主要幹道，現場車流鮮少，警方立即於現場進行疏導警戒引導民眾改道，並未發生回堵情形。目前台電人員已到場搶修。王男經酒測後並未喝酒，被撞斷的電桿及公車則由吊車協助於下午2時許排除。

警方到場進行交通疏導。記者黃子騰／翻攝

王姓公車司機因忘拉手剎車，公車滑行撞斷電線桿。記者黃子騰／翻攝