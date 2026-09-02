紅線臨停接人爆衝突 男拉車門扯掉駕駛眼鏡、持鐵撬揮舞遭送辦

台北市文山區今天上午發生一起臨停糾紛，胡姓男子開車到木柵路四段159巷附近接家人，車輛短暫停在紅線，不料一名朱姓男子突然上前開啟車門質問，手上還拿著疑似鐵撬揮舞，雙方隨即爆發口角及拉扯。過程被拍下後上傳Threads，引發網友討論，文山一警方主動聯繫當事人，今天下午已將朱男查緝到案。

網路流傳影片顯示，朱男站在駕駛座車門旁與車內胡男爭執，怒罵：這裡可以停車是不是！過程中直接伸手將胡男眼鏡取下，之後又手持一根鐵撬在車旁揮動，雙方一度近距離拉扯，影片事後放上網路，指稱當時只是到附近接送家人，卻因短暫停車引發衝突。

萬芳派出所今天從Threads發現相關影片後，隨即主動聯絡當事人，初步調查，胡男上午駕車到木柵路四段159巷一處社區附近接送家人，因車輛臨時停在紅線，朱男隨後靠近車輛，拉開車門並持鐵撬質問，雙方因此發生口角及拉扯，胡男眼鏡也在過程中遭扯落。

胡男今天下午前往派出所提出告訴，警方受理後鎖定朱男身分並通知到案。警方詢問後，依強制、傷害及毀損等罪嫌，將朱男移送台北地檢署偵辦。

至於胡男紅線臨停部分，與朱男涉嫌持工具、拉扯等行為，警方將依相關事證分別處理。