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三峽龍埔捷運站前電動二輪車起火 警消14分鐘撲滅
新北市三峽區龍埔路與三樹路98巷口、龍埔捷運站前今下午發生微型電動二輪車自燃事故。1名印尼籍移工騎車行經該處時，車輛突然起火燃燒，消防人員到場後約14分鐘將火勢撲滅，所幸無人員傷亡，詳細起火原因仍待消防單位調查釐清。
三峽分局表示，勤務指揮中心下午1時6分接獲通報，指龍埔路與三樹路98巷口發生火警，隨即派遣三峽派出所5名警力到場協助交通疏導、維持現場秩序及釐清案情。
警方調查，印尼籍移工卡姓男子騎乘微型電動二輪車，從三樹路98巷右轉龍埔路，往介壽路方向行駛，行經路口時車輛因不明原因突然起火。消防人員獲報後趕抵現場搶救，並於下午1時20分將火勢撲滅。
警方表示，現場確認無人員受傷，待消防人員完成滅火並確認安全後，員警才撤離現場，至於車輛起火原因，後續將由消防單位進一步鑑定。
警方另查出，該輛微型電動二輪車懸掛未經審驗合格的牌照，因此依「道路交通管理處罰條例」第71條之1第1項第1款規定舉發。
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