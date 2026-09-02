影／78歲翁安平漁港落水高聲呼救 海巡迅速出動快艇平安救上岸

78歲黃姓老翁昨天下午前往台南市安平區安平漁港，疑似因天候降雨關係，不慎失足落水，高聲呼救；海巡署南部分署第一一岸巡隊安平漁港安檢所人員聽到聲音，立即趕往查看，於執檢碼頭前方約10公尺處，發現黃在港區內水域載浮載沉疑似落水，迅速下水救援，將黃平安救上岸。

安平漁港安檢所長李坤唐指出，昨天晚間負責檢查漁船勤務的安檢所人員站在碼頭，等待漁船入港後安檢，6時57分卻聽到有人呼救，眾人立即四處查看，發現黃姓男子落水，情況緊急；安檢所迅速派遣人員攜帶魚雷浮標下水救援，同時搭配遙控動力救生圈協助民眾建立浮力。

李坤唐表示，100P玻璃纖維式救生艇也及時抵達現場，順利將落海民眾救援上船並帶往安檢所實施暫置、安撫情緒；經初步檢視，民眾意識清楚無明顯外傷，後續由永華消防分隊送往郭綜合醫院就醫。

消防局指出，昨天接獲落水報案，出動5車13人趕往，到場時患者已經被海巡帶上船，於晚間7時21分送達醫院，患者意識清楚；南部分署第一一岸巡隊呼籲，如於港區、岸際或海上發現救生救難或其他民眾需要協助情事，皆可撥打海巡署「118」報案專線，海巡署將立即救援。

78歲黃姓老翁昨天下午在安平漁港足落水，海巡迅速下水救援，將黃平安救上岸。圖／海巡提供

78歲黃姓老翁昨天下午在安平漁港足落水，海巡迅速下水救援，將黃平安救上岸。圖／海巡提供

78歲黃姓老翁昨天下午在安平漁港足落水，海巡迅速下水救援，將黃平安救上岸。圖／海巡提供

78歲黃姓老翁昨天下午在安平漁港足落水，海巡迅速下水救援，將黃平安救上岸。圖／海巡提供