聽新聞
0:00 / 0:00
高雄男倒臥涼亭死亡 家屬已逾5年不見他
高雄市鳳山區中崙二路一處涼亭昨天發現男子倒臥長椅，民眾看他一動也不動，趕緊報警求助。警、消到場發現男子已經氣絕，經查身分，確認為60歲劉姓男子。警方初步勘查現場，未發現明顯打鬥跡象，初步排除外力介入，確實死因仍待檢察官相驗。
警方指出，昨天上午10時許，蔡姓民眾在涼亭旁吃早餐，用餐後發現1名男子躺在長椅上，怎麼看都沒有反應，察覺有異後立即撥打110、119求助。
鳳山警分局過埤派出所獲報，隨即派員趕抵現場，救護人員到場立即對男子實施急救，但男子已無生命跡象，經確認身分為60歲劉姓男子。
警方初步勘查現場，未發現明顯打鬥或其他可疑跡象，初步排除外力介入，並通知鑑識人員到場採證。警方聯繫劉男家屬到派出所，家屬表示已5、6年沒與劉男聯繫。
警方表示，全案已完成相關訪談及現場採證，後續將依程序報請檢察官相驗，以釐清劉男確切死亡原因。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。