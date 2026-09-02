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高雄男倒臥涼亭死亡 家屬已逾5年不見他

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄鳳山區中崙二路一處涼亭昨天發現男子倒臥長椅，民眾看他一動也不動，趕緊報警求助。警、消到場發現男子已經氣絕，經查身分，確認為60歲劉姓男子。警方初步勘查現場，未發現明顯打鬥跡象，初步排除外力介入，確實死因仍待檢察官相驗。

警方指出，昨天上午10時許，蔡姓民眾在涼亭旁吃早餐，用餐後發現1名男子躺在長椅上，怎麼看都沒有反應，察覺有異後立即撥打110、119求助。

鳳山警分局過埤派出所獲報，隨即派員趕抵現場，救護人員到場立即對男子實施急救，但男子已無生命跡象，經確認身分為60歲劉姓男子。

警方初步勘查現場，未發現明顯打鬥或其他可疑跡象，初步排除外力介入，並通知鑑識人員到場採證。警方聯繫劉男家屬到派出所，家屬表示已5、6年沒與劉男聯繫。

警方表示，全案已完成相關訪談及現場採證，後續將依程序報請檢察官相驗，以釐清劉男確切死亡原因。

高雄市鳳山區某公園涼亭，發現1名男子躺在椅子上氣絕。記者林保光／翻攝
高雄市鳳山區某公園涼亭，發現1名男子躺在椅子上氣絕。記者林保光／翻攝

高雄 死亡 鳳山

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