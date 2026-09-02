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影／殉職勇消母靈前見2獲救者 叮嚀未來戶外活動多想一下是否安全

聯合報／ 記者賴香珊江良誠／南投即時報導

南投濁水溪武界河段5名泛舟民眾受困，造成消防員伍程嶸救援時殉職，最後2名受困者今天上午由直升機吊掛救出，並到靈前致意。伍媽媽悲痛說，這幾天「閉上眼睛就想到他在那邊掙扎的樣子」，直呼沒有辦法接受。

8月30日，5名激流背包艇玩家到濁水溪上游武界至巴庫拉斯河段泛舟，不料落水受困，31日搜救過程中，南投縣消防員伍程嶸乘坐救生艇救援時，遭湍急溪流沖翻，不幸落水殉職。

最後兩名受困的劉姓、陳姓玩家今天上午由空勤直升機，以吊掛方式將2人救出。兩人獲救時意識清楚，沒有生命危險，後續送醫檢查。

劉姓玩家說，這幾天有收到空投物資的訊息，但物資疑似落入樹林，前往搜尋也沒有找到，只能靠喝溪水撐過這段時間。得知伍程嶸在救援過程中殉職，他難過說「真的很抱歉」，兩人確認身體並無大恙後，也趕到信義鄉羅娜村伍程嶸靈前上香致意。

對於最後2名受困民眾今天平安獲救，伍媽媽表示，她並沒有要責怪任何人，也沒有其他要求，只希望這些人未來從事戶外活動時，能多想一下天候與環境是否安全，「不要說危險的地方你們去，去那邊然後再救。」

她說，每一名消防員都是一條生命，消防員為了救人冒險，背後同樣有父母、家人，「如果下雨的時候，消防這樣去救人，一條命賠掉了，父母親是不是也會難過？」

伍媽媽說，她知道消防員的工作就是救人，並不是要阻止救援，而是希望民眾從事泛舟、登山等活動前，務必先評估風險，不要因為一趟戶外行程，讓搜救人員也陷入危險。她最放不下的，是兒子原本只是執行勤務救人，最後卻再也沒有回家。

伍媽媽說，想起兒子最後的救援情景，這幾天晚上都無法好好入睡，只要閉上眼睛，就會想到兒子在水中掙扎的樣子，「想到他的感受有就嚇極了」。她也提到，當時溪水夾帶大量砂石，想到兒子可能吸入砂水，更讓她心痛不已。

伍程嶸同學則說，伍程嶸工作相當忙碌，難得休假時，還會打電話相約喝一杯、消消暑。如今好友因執行救援任務殉職，他難掩不捨。

兩名獲救者（左一、左二）到伍程嶸靈前致意，伍媽媽（右二）談起兒子最後救援情景難掩悲痛。圖／民眾提供
兩名獲救者（左一、左二）到伍程嶸靈前致意，伍媽媽（右二）談起兒子最後救援情景難掩悲痛。圖／民眾提供

伍程嶸母親（左一）談起兒子最後救援情景難掩悲痛，表示這幾天幾乎無法入睡，閉上眼睛就想到兒子在溪水中掙扎的模樣，也盼民眾從事戶外活動務必慎看天候。圖／民眾提供
伍程嶸母親（左一）談起兒子最後救援情景難掩悲痛，表示這幾天幾乎無法入睡，閉上眼睛就想到兒子在溪水中掙扎的模樣，也盼民眾從事戶外活動務必慎看天候。圖／民眾提供

殉職 南投 南投縣

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