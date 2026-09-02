去年才被抓又偷偷開！萬華3違法場所照樣營業 警上門斷水斷電

台北市萬華區3處營業場所，去年才因涉及賭博、性交易等違法情事遭警方查獲，並被列管、勒令停止違規使用，業者卻重新營業。萬華警方蒐證後再度查獲，昨天更會同市府及台電、自來水公司直接上門斷水斷電，執法人員抵達時，3處場所都還在營業。

萬華警分局表示，3處場所分別位於廣州街、西昌街及康定路，表面上以一般店家名義營業，實際卻分別涉及賭場、性交易等違法行為。警方去年即曾查獲，後續除依法裁罰，也報請台北市都發局勒令停止違規使用並列管。

但業者在列管期間私下恢復營業，多次遭民眾檢舉，警方成立專案小組持續蒐證，確認場所再度涉及違法後發動查緝，並將相關資料交由市府進一步處理。

萬華警方昨天會同台北市建管處、台電及自來水公司前往3處場所，執行斷水、斷電及強制停業。警方表示，相關場所將持續列管，若業者再度違規營業，仍將依法查處。

台北市萬華區三處場所涉嫌一再從事賭場、性交易，遭警方會同相關單位上門斷水斷電。記者廖炳棋／翻攝

台北市萬華區三處場所涉嫌一再從事賭場、性交易，遭警方會同相關單位上門斷水斷電。記者廖炳棋／翻攝