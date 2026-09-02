電纜線印「TPC」別急著當廢五金！台東2起竊案破案 台電致贈警6萬元

「電纜線上看到TPC 3個英文字母，可別急著當廢五金回收！」台東縣海端鄉、池上鄉今年1月接連發生電纜線失竊案，除造成民眾用電受到影響，電纜遭破壞也可能造成裸線外露，危及公共安全。關山警分局積極追查，5月間迅速將竊嫌移送法辦，並經檢方偵結起訴。台電台東區營業處今天特別致贈6萬元獎勵金，感謝警方破案。

台電台東區營業處長趙淑芬今天邀請關山警分局辦案員警到場致意，並致贈獎勵金6萬元，由副隊長陳建安、警員黃福昇代表接受。雙方也針對電纜線防竊工作交換意見，將持續加強合作，避免電力設備遭竊影響民眾用電及公共安全。

其中值得注意的是，台電特別提醒資源回收業者，如果收到來源不明的電纜線，可以注意導線或塑膠外皮上是否印有「TPC（Taiwan Power Company台灣電力公司）」縮寫標誌。這是辨識台電電纜的重要線索之一，若發現可疑電纜線，應拒絕收受並立即向警方檢舉，避免成為竊賊銷贓管道。

關山警分局副隊長陳建安表示，電纜線竊盜不只是財物遭竊問題，竊賊剪斷電纜、破壞電力設備後，可能造成電力中斷，裸露電線也可能引發感電事故，導致民眾受傷，警方對此類案件相當重視，將持續加強巡邏及偵辦。

趙淑芬表示，為杜絕電纜線遭竊，台電將持續與警方合作，也呼籲民眾若發現停電、電力異常，周遭又有可疑人士或不明車輛出入，或發現有人偷竊電纜、剝除或焚燒電纜塑膠外皮、非台電工作人員開啟人手孔，甚至囤積來源不明電纜線，都可撥打110報案，或利用台電24小時服務專線1911提供線索。

台電與警方也呼籲，電纜線竊盜可能造成公共危險，民眾及回收業者若發現可疑電纜，應提高警覺，看到「TPC」標誌，更不要貪圖一時利益收受來源不明的電纜線。