影／泛舟困沙洲3天害勇消殉職 他們獲救後坦承1件事

為救援濁水溪受困民眾，南投縣消防隊員伍程嶸不幸殉職，但搜救行動持續，今上午出動直升機救出受困2人，獲救的劉姓、陳姓泛舟客對於造成人員殉職感到抱歉，坦言是他們自己輕忽了，兩人今天就會前往伍員靈前，跟家屬道歉和致意。

伍員為救援泛舟受困沙洲的民眾，前天搭救生艇挺進，但因船艇遭湍流掀翻後落水殉職，後續因溪流仍湍急，救援改採空投物資，視天候申請直升機吊掛救人，直至今晨放晴，消防局向空勤總隊申請出動直升機救援，順利救出2名受困者。

劉姓、陳姓泛舟客獲救後被送醫檢查，面對外界質疑其隊伍在下雨後泛舟，劉男坦言，是他們自己太輕忽了，事發後如果船還在，他們應該可以自救脫困，但因船艇被沖走，溪水又太湍急，無法游泳渡溪，而受困沙洲。

這幾天受困時，手機還有一點電，知道救難人員有空投物資，但因拋在樹林裡，他們有試圖去找，但都沒找到，所以什麼資源都沒有，為了要活下去，就是喝水。

對於伍姓隊員為營救他們殉職，且家屬盼他們去靈前致意，劉男表示抱歉，知道現在說再多都沒辦法挽回，也知道搜救人員辛苦了，也許未來也會放棄泛舟這項運動。而兩人今天就會前往伍員靈前，親自跟家屬道歉和致意。

南投縣消防局伍姓隊員為救受困泛舟客不幸殉職，因仍有2人受困待援，今空勤出動直升機，成功將受困２人救出。圖／空勤總隊提供