國道驚魂！天外飛來「血滴子」插入車內 幸好未造成人員傷亡

一名駕駛人昨天上午開車行經國道3號北向195公里和美路段時，突遭對向車道貨櫃車掉落的插銷，擊中前車身及擋風玻璃，「凶器」插銷還插進車內，幸好駕駛人未受傷，國道警方將通知肇事大貨車司機到案、開罰。

國道公路警察第七大隊表示，警方受理昨天上午8時53分國道3號北向195公里和美路段發生的此一車輛零件掉落損毀車輛案，經調閱被害人的行車監視器及該路段監視器影像後，通知車主到案說明，如有違規將製單舉發。

被害人指稱，他報案時，員警對於他能無恙，直說好幸運，而神奇的話，「凶器」插銷還插進車內，保有證據；網友也直呼好險，並形容是天外飛來的「血滴子」。

國道公路警察第七大隊呼籲用路人，車輛平時應定期保養維護，行車上路前務必做好車輛車況檢查油、水、煞車、輪胎、燈光…等，行駛途中如有車輪、輪胎膠皮或車輛機件脫落，將依道路交通管理處罰條例第30之1條規定，處駕駛人1千到6千元罰鍰。如果造成人員傷亡或財物損失，則要負起刑事及民事責任。

一名駕駛人昨天上午開車行經國道3號和美路段時，突遭對向車道貨櫃車掉落的插銷，擊中前車身及擋風玻璃，「凶器」插銷還插進車內，幸好駕駛人未受傷。圖／民眾提供

一名駕駛人昨天上午開車行經國道3號和美路段時，突遭對向車道貨櫃車掉落的插銷，擊中前車身及擋風玻璃，「凶器」插銷還插進車內，幸好駕駛人未受傷。圖／民眾提供

一名駕駛人昨天上午開車行經國道3號和美路段時，突遭對向車道貨櫃車掉落的插銷，擊中前車身及擋風玻璃，「凶器」插銷還插進車內，幸好駕駛人未受傷。圖／民眾提供