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勇消救人殉職 跑山獸轟泛舟客無風險意識：把別人的命當什麼？

聯合新聞網／ 綜合報導

南投縣消防局伍姓隊員為救受困泛舟客不幸<a href='/search/tagging/2/殉職' rel='殉職' data-rel='/2/228386' class='tag'><strong>殉職</strong></a>，空勤2日出動直升機，成功將受困2人救出。 圖／空勤總隊提供
南投縣消防局伍姓隊員為救受困泛舟客不幸殉職，空勤2日出動直升機，成功將受困2人救出。 圖／空勤總隊提供

濁水溪武界河段發生激流背包艇受困事故，南投縣消防局消防員伍程嶸31日冒險救援，在成功救出1人後，因救生艇翻覆殉職，身後留下3名子女。知名搜救者「跑山獸」在臉書痛批玩家，大雨後還跑去野溪划獨木舟立槳（SUP），毫無風險意識，做出這種極度危險的愚蠢行為，「到底把別人的命當成什麼？」

「跑山獸」表示，山區急流暴漲可不是開玩笑的，若自己缺乏常識傲慢冒險，最後還要消防員冒生命危險去幫玩家們收尾，甚至付出一條寶貴的生命。他大聲疾呼「不要再讓無知與冒進害死救人的人」，並感嘆伍姓消防員任務結束了，一路好走。

該起悲劇也引來網友砲轟，「這整件事太離譜，那群人為什麼可以這麼自私，無法理解」、「為什麼這些人沒常識又害死了一個消防員，真的很不值」、「也覺得誇張，明明最近天氣都很不穩定」。

大批網友紛紛留言表示，對於極端天候下仍執意前往山區、溪谷或海邊從事高風險活動者，應該提高處罰，並落實「使用者付費」，要求受困者負擔部分搜救費用；也有人主張修法，讓消防、搜救人員在明顯危險、可能危及自身生命安全的情況下，擁有更充分的「退避權」，「若造成救難人員死亡，是不是該視同殺人罪？」、「救難人員也是有家庭的」，呼籲社會在要求消防員救人的同時，也應思考如何保障第一線救援人員的生命安全。

不過，也有網友指出，搜救是否收費、消防人員能否拒絕救援，以及因民眾冒險行為導致救難人員傷亡後應負何種法律責任，都涉及現行法規與實際救援機制，並非單純以「不救」就能解決。

而原受困的兩名玩家，今(2)日上午已透過空勤直升機吊掛的方式成功獲救。

被伍姓消防員救援成功的蘇姓激流背包艇玩家表示，5人下水前曾查看前3天的天候及降雨量，當天上午下水時「晴空萬里」，在評估水量及天候都在預期範圍內後才下水，沒想到進入卡社溪後，溪水逐漸混濁，水量與流速突然明顯增加，遠超原先預期。對於消防員在救援中殉職，他語氣沉重地說：「我們很遺憾，也感到很抱歉。」

跑山獸 濁水溪 獨木舟 立槳 消防員 殉職

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