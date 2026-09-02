全國唯一應用AI防救災 新北消防局EDP獲頒AI卓越獎智慧城市創新肯定

國內首次舉辦的2026台灣AI卓越獎昨天晚間舉行頒獎典禮，新北市消防局以「全災型智慧化指揮監控平臺（EDP）」參賽，獲頒AI智慧城市創新類佳作，是全國唯一將AI應用於防救災領域之得獎消防機關，更獲得優先推薦參與明年國際WITSA全球大獎提名。

新北市消防局表示，EDP系統自2018年起多次獲得國內外重要獎項，深獲肯定，其中包括2020年政府標竿學習案例首獎、第三屆政府服務獎、2021年WITSA Global ICT Excellence Awards首獎、2025年防災科技應用技術優質獎優選等。

消防局指出，EDP系統整合了地理資訊系統（GIS）、人工智慧、大語言模型及資料視覺化技術，並已建置17項防救災資料庫，監控數據達991萬筆，並整合超過296項防救災資料集及1萬8千筆物聯網的資訊，除即時追蹤災情案件外，並具備颱洪、地震、土石流、火災、短延時強降雨等智能預警功能，幫助市府精確掌握災情並及時調整應對措施。

EDP系統目前導入的ChatEDP防災大語言模型，是這座平台最新的智慧問答核心，應變人員得以自然語言以問代查，將跨系統情資彙整化為單次提問、回覆即得答案，為指揮官及防救災人員提供從即時決策到跨局處協作完整的輔助。

消防局陳崇岳局長表示，EDP系統不僅是新北市在災害期間能夠迅速反應、超前部署的關鍵核心，更是將天然災害數據轉化為迅速決策的智慧大腦，未來將持續深化AI與數位科技應用於災害防救工作上，並強化跨部門協作及降低操作門檻，持續邁向智慧防災的新典範。

主辦單位與獲獎單位合影。圖／新北市消防局提供