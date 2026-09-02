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影／早餐沒吃到先心碎…愛車後照鏡遭人撞飛 警2小時揪肇逃駕駛

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市陳姓男子近日在東區早餐，轎車停在路邊不到2分鐘，遭另輛轎車擦撞，後照鏡當場破裂噴飛，肇事駕駛卻逕自離去，幸好警方調閱監視器不到2小時，鎖定肇事的周姓車主到案說明，周男辯稱「車內音樂太大聲，不知碰撞位置」，警方依法舉發，讓陳男得知後，直呼佩服警方辦案效率。

第三警分局交通分隊警員黃士紘在上月11日間清晨7時許獲報，前往東區樂業路段處理一起交通事故。員警到場時，僅見陳姓男子在場。

陳男表示，稍早將車輛停靠路旁購買早餐，不到2分鐘返回車上準備離開，左側車身卻突然傳來巨大碰撞聲響，把他嚇了一跳，檢視車輛發現左後照鏡破裂、外殼噴飛，但肇事駕駛逕自駛離現場。

員警獲報後立即調閱周邊監視器畫面，迅速鎖定肇事車輛，並聯繫周姓車主（37歲）到案說明。

周男坦承確有此事，表示當天上班途中曾聽到車體傳來碰撞聲，但因車內音樂音量較大，無法確定碰撞位置，直到抵達公司後才發現車輛受損，雖曾前往附近派出所諮詢，但因無法確認事故發生地點及相關情形，未能進一步處理，不久後便接獲警方通知，對於未留在現場處理表達歉意。

警方依道路交通管理處罰條例第62條規定，依法舉發，陳男得知警方不到2小時便循線找到肇事車主並完成筆錄，對警方積極協助及迅速處理深表感謝。

警方提醒，依道交條例規定，汽車駕駛人發生交通事故，無人受傷或死亡而未依規定處置者，可處1000元至3000元罰鍰；肇事逃逸者，並得吊扣駕駛執照1個月至3個月。民眾若不慎發生交通事故，無論事故大小，均應留在現場並撥打110報警處理，切勿擅自離開，以免衍生法律責任。

台中市陳姓男子上月間在東區買早餐，停在路邊的轎車後照鏡遭人<a href='/search/tagging/2/撞飛' rel='撞飛' data-rel='/2/189516' class='tag'><strong>撞飛</strong></a>，警方揪出<a href='/search/tagging/2/肇逃' rel='肇逃' data-rel='/2/192909' class='tag'><strong>肇逃</strong></a>駕駛。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓男子上月間在東區買早餐，停在路邊的轎車後照鏡遭人撞飛，警方揪出肇逃駕駛。記者陳宏睿／翻攝

台中市陳姓男子上月間在東區買早餐，停在路邊的轎車後照鏡遭人撞飛，警方揪出肇逃的周姓駕駛，周車後照鏡有撞擊刮痕。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓男子上月間在東區買早餐，停在路邊的轎車後照鏡遭人撞飛，警方揪出肇逃的周姓駕駛，周車後照鏡有撞擊刮痕。記者陳宏睿／翻攝

台中市陳姓男子上月間在東區買早餐，停在路邊的轎車後照鏡遭人撞飛，警方揪出肇逃駕駛。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓男子上月間在東區買早餐，停在路邊的轎車後照鏡遭人撞飛，警方揪出肇逃駕駛。記者陳宏睿／翻攝

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