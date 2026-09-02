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「別怕，警察是好朋友」4歲女童走失 清水警聽到關鍵字助返家

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市沙鹿區一名年約4歲女童前天獨自走在大馬路上，車輛穿梭險象環生，清水警分局員警獲報到場帶回女童，員警在派出所安撫她「別怕，警察是好朋友！」員警聽到女童說「我今天沒有上學」關鍵字，查訪附近幼兒園後循線找到她家人，通知家人帶回。

前天是國高中及小學開學日，中市清水警分局全面執行護童專案與校園周邊巡邏，全力守護學童安全。當天中午12時，明秀派出所巡邏員警陳俊瑋、張宇湘獲報，稱沙鹿區有一名年約4歲的小女童獨自走在大馬路上，車輛穿梭險象環生。警方迅速趕赴現場，熱心民眾已先將女童引導至安全處陪伴等待。

女童年幼無法清楚表達住家地址與父母姓名、電話，員警帶著女童在附近向住戶多方詢問，仍無法確認其身分，先將她帶回派出所休息。下車時女童略顯緊張，陳員安撫「別怕，警察都是你的好朋友」並抱其入內；所內副所長盧旺志親切提供水果、玩具並陪同玩遊戲，讓女童逐漸放下戒心。互動過程中，女童無意間說出一句「我今天沒有上學」，成為關鍵線索。

警方針對案發地點附近的幼兒園展開逐一排查，其中1家幼兒園，園方表示確有一名小女童因感冒請假在家，經核對特徵吻合，趕緊聯繫家長，當時正心急如焚尋找孩子的家長接獲通知後，急忙趕至派出所將女童帶回。據了解，女童係因母親外出，女童才出門尋找母親，幸好在熱心民眾與警方的合力協尋下平安順利返家。

清水分局明秀派出所長甘致宇表示，民眾若在路上發現疑似走失、獨自徘徊兒童，請立即撥打「110」報案專線，發揮社區守望相助的精神，讓警方能即時介入協助。警方將持續秉持為民服務的精神，結合社區力量，為國家棟樑築起安全完善的防護網，共同打造安心的生活環境。

台中市沙鹿區一名年約4歲女童獨自走在大馬路上，車輛穿梭險象環生，清水警分局員警獲報到場帶回女童，循線找到她家人。圖／警方提供
台中市沙鹿區一名年約4歲女童獨自走在大馬路上，車輛穿梭險象環生，清水警分局員警獲報到場帶回女童，循線找到她家人。圖／警方提供

台中市沙鹿區一名年約4歲女童獨自走在大馬路上，車輛穿梭險象環生，清水警分局員警獲報到場帶回女童，循線找到她家人。圖／警方提供
台中市沙鹿區一名年約4歲女童獨自走在大馬路上，車輛穿梭險象環生，清水警分局員警獲報到場帶回女童，循線找到她家人。圖／警方提供

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