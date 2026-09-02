影／勇消為救人殉職…2泛舟客困沙洲3天 今出動直升機吊掛救出

南投信義濁水溪上游上周日（30日）有民眾泛舟受困，消防隊員伍程嶸隔日救援時，因水勢湍急，不幸落水殉職，但因仍有2人待援，救難人員持續搜救，但因天候欠佳搜救受阻，直至今天上午放晴，協請由空勤直升機吊掛，已將2人救出。

8月30日下午2時許獲報，南投縣消防局獲報，一行5人在濁水溪孫海橋上游泛舟時因水流湍急翻覆，2人自行上岸，3人受困對岸沙洲，當下即派員馳援，但因整體環境欠佳，無法安全接近，暫停搜救，隔日（31日）出動救生艇救援。

救難人員31日以充氣式救生艇（IRB）先救出1名受困者，第二次駕艇救援時，救生艇卻遭湍流掀翻，50歲伍員落水被湍流沖走，同日下午3時在雙龍橋附近被救起時，已失去呼吸心跳，送醫搶救仍不治。

伍員不幸殉職後，仍有2人受困沙洲待援，搜救行動持續，唯溪流仍湍急，改採空投物資，並視天候申請直升機吊掛救人；而今天清晨天氣放晴，消防局向空中勤務總隊申請直升機執行吊掛救援，順利救出2名泛舟受困者。

消防局指出，受困南投孫海橋上游沙洲的2名泛舟民眾，今已由空勤直升機吊掛成功，並於上午7時40分降落竹山消訓中心，兩人均意識清楚，沒有生命危險。

南投縣消防局伍姓隊員為救受困泛舟客不幸殉職，因仍有2人受困待援，今空勤出動直升機，成功將受困２人救出。圖／民眾提供

南投縣消防局伍姓隊員為救受困泛舟客不幸殉職，因仍有2人受困待援，今空勤出動直升機，成功將受困２人救出。圖／民眾提供