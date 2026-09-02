影／高雄鳳山鐵皮屋竄火濃煙瀰漫 疑電動輔助車起火釀災

高雄市鳳山區臨海路今天上午驚傳火警，一處鐵皮建築物突然起火，現場火勢猛烈、濃煙不斷竄出，連周邊道路都籠罩在濃煙中；消防局獲報後出動10車、24人趕往搶救，初步懷疑電動車起火，確實起火原因待消防局調查。

消防局表示，今天上午8時2分接獲報案，指鳳山區臨海路發生火警，消防人員到場發現1樓鐵皮建築物起火，火勢一度猛烈燃燒，現場搭設的帳篷、桌椅等物品也遭波及，冒出大量黑煙，消防人員立即布水線灌救。火勢於上午8時22分控制，8時28分撲滅，所幸無人受傷或受困。

路人發現，鐵皮建築前方疑似作為攤位使用的帳棚遭火舌吞噬，現場一片狼藉，大量濃煙直竄，消防人員持續射水降溫，火勢撲滅後仍冒出陣陣白煙。

附近民眾表示，今天一早就聞到一股異味，後來發現附近煙霧瀰漫，靠近五甲、瑞隆一帶都能看到或聞到異狀，才驚覺「原來燒這麼大」。

警、消初步了解，起火處疑似為電動輔助車起火，進而延燒周邊物品，不過確切起火原因及財物損失仍待消防火調人員進一步調查釐清。

高雄市鳳山區今天1處鐵皮屋火警，消防隊員出水撲滅火勢。圖／讀者提供