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影／國道汐五高架三重段3車追撞2人送醫 轎車車頭撞爛

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

國道1號汐五高架道北向26.5公里三重路段，今天清晨5時許發生3輛車擦撞事故，造成2人輕傷送醫，初步了解是因為小貨車司機恍神擦撞工程車，又釀成後方轎車閃避不及追撞。

當時43歲倪姓司機駕駛小貨車行駛於中線車道，疑似分心導致車輛向左跨線偏移，擦撞內側車道由25歲潘姓司機駕駛的工程車。小貨車撞擊後停在中線車道，再遭後方62歲周姓男子駕駛的轎車碰撞，轎車車損非常嚴重。

貨車與轎車駕駛均由救護車送到台北市新光醫院急診，3名駕駛酒測值０，詳細肇事原因有待進一步釐清。國道警方呼籲用路人遵守交通規則，行車應保持安全距離，開車上路前要養足精神，隨時注意前方動態，不要分心駕駛，不論駕駛或是前後座乘客均應繫妥安全帶，以免遇到狀況應變不及。

國道1號汐五高架道北向26.5公里三重路段，今天清晨5時許發生3輛車擦撞事故，造成2人輕傷送醫，初步了解是因為小貨車司機恍神擦撞工程車，又釀成後方轎車閃避不及追撞。記者林昭彰／翻攝
國道1號汐五高架道北向26.5公里三重路段，今天清晨5時許發生3輛車擦撞事故，造成2人輕傷送醫，初步了解是因為小貨車司機恍神擦撞工程車，又釀成後方轎車閃避不及追撞。記者林昭彰／翻攝

國道1號汐五高架道北向26.5公里三重路段，今天清晨5時許發生3輛車擦撞事故，造成2人輕傷送醫，初步了解是因為小貨車司機恍神擦撞工程車，又釀成後方轎車閃避不及追撞。記者林昭彰／翻攝
國道1號汐五高架道北向26.5公里三重路段，今天清晨5時許發生3輛車擦撞事故，造成2人輕傷送醫，初步了解是因為小貨車司機恍神擦撞工程車，又釀成後方轎車閃避不及追撞。記者林昭彰／翻攝

國道1號汐五高架道北向26.5公里三重路段，今天清晨5時許發生3輛車擦撞事故，造成2人輕傷送醫，初步了解是因為小貨車司機恍神擦撞工程車，又釀成後方轎車閃避不及追撞，轎車車損非常嚴重。記者林昭彰／翻攝
國道1號汐五高架道北向26.5公里三重路段，今天清晨5時許發生3輛車擦撞事故，造成2人輕傷送醫，初步了解是因為小貨車司機恍神擦撞工程車，又釀成後方轎車閃避不及追撞，轎車車損非常嚴重。記者林昭彰／翻攝

國道1號汐五高架道北向26.5公里三重路段，今天清晨5時許發生3輛車擦撞事故，造成2人輕傷送醫，初步了解是因為小貨車司機恍神擦撞工程車，又釀成後方轎車閃避不及追撞。記者林昭彰／翻攝
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