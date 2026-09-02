影／大雨不斷 墾丁台26線石牛溪段面路坍塌僅剩單向通行

屏東連日大雨，造成台26線墾丁石牛溪段路基淘空，路面大面積坍塌，目前僅維持單線車道通行，交通部公路總局南區養護工程處大型機具已進駐搶修中。墾丁國家公園管理處表示，往墾丁以南的交通請斟酌改道而行。

台26線石牛溪路段路面原本已因大雨出現裂縫，今天凌晨4時許南下路段因路基淘空全線坍塌，疑似扯斷地下的自來水管線，水流不止加速地基流失。楓港工務段接獲通報後，緊急聯繫台灣自來水公司切換管線，並調派大型機具前往搶修。

民眾路過時都小心翼翼，直呼「太誇張了！」網友將影片PO上網引發熱議，有網友表示，星期一經過時就發現有裂縫了，沒想到現在竟整個坍方。也有網友說，雨下到「發紫變黑」，那段路臨海臨溪，被淘空不意外。

公路局楓港工務段指出，重型已進駐展開管制與防護工程，目前北上車道整體結構尚屬穩固，評估不會繼續坍方。目前現場實施單線雙向調撥管制，並拉起警戒封鎖線，呼籲行經該區域的駕駛人務必減速慢行、聽從現場交管人員指揮，並隨時關注最新路況更新，確保行車安全。

屏東連日大雨造成台26線墾丁石牛溪段路基淘空，路面大面積坍塌，目前僅維持單線車道通行。記者潘奕言／翻攝