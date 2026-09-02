勇消伍程嶸母親痛失愛子 淚盼泛舟客靈前致意

消防員伍程嶸為救援泛舟受困民眾卻殉職，南投縣長許淑華（右）昨慰問家屬。記者賴香珊／攝影

南投縣消防局消防員伍程嶸前天為救援到濁水溪泛舟而受困的民眾，救生艇遭急流掀翻而殉職，檢警昨相驗，確認為生前落水後窒息死亡；伍預定明年退休，留下三名子女。搜救現場昨還有二人待救，消防局評估溪水湍急，昨不冒險下溪，將設法空投物資。

消防局前天下午獲報，有五人至孫海橋上游泛舟，船艇因溪水暴漲翻覆，二人脫困、三人受困沙洲待援，救難人員出動救生艇逆流靠近沙洲，救出一人，再挺進時救生艇卻遭暴漲急流掀翻，二名隊員落水，一人脫困，伍程嶸被沖往下游，一小時後救起已無呼吸心跳，送醫不治。

五十歲的伍程嶸擔任消防員十五年，救災經驗豐富，也有ＩＲＢ救生艇證照。三名孩子中，老大、老二分別為廿六歲、十二歲，年紀最小的兒子才五歲。

伍二○一八年參與南三段搜救，遇到登山客刻意拔營，讓他在風雨、斷糧情況下錄音交代遺言。他事後回憶，身為消防員，上山下海救人從不退卻，但想到家人總為他的工作擔心，他感到愧疚。

賴清德總統獲悉伍程嶸因公殉職，在臉書表達沉痛與不捨，內政部長劉世芳、南投縣長許淑華昨天一早先後到竹山秀傳醫院慰問家屬，消防署承諾將給予最高撫卹，協助未成年子女直到大學畢業所需的教育基金。

家屬與劉世芳見面時，提及對到濁水溪激流泛舟的玩家不諒解，伍母掩面落淚，盼對方到靈前看看她兒子「為了救他們犧牲生命」。

事故地點濁水溪武界段「五八公路」因河道水勢湍急、落差大，吸引部分極限玩家挑戰激流泛舟，但山區天候、水勢變化快，有一定風險。

獲救的蘇姓玩家說，五人都是激流背包艇愛好者，都熟悉水性與野外自救，大前天下水前看過前三天天候及降雨量，且下水時晴空萬里，消防員救援時殉職，他很遺憾，也感到很抱歉。