影／畫面曝光！過彎狂飆驚險撞蘇花改隧道 反彈再衝撞前車扭曲變形

台9線蘇花改蘇澳隧道北上出口今天下午發生一起驚險追撞事故，郭姓男子駕駛自小客車行經隧道出口時，疑似因車速過快失控，先撞擊隧道壁後，再撞上前方停等紅燈的休旅車，導致自身車頭嚴重扭曲變形、零件散落一地，所幸無人受傷，雙方駕駛酒測值零。

警方調查，事故發生今天下午1時15分許，當時59歲尤姓男子駕駛休旅車，沿台9線由東澳往蘇澳方向北上行駛，駛出蘇澳隧道口後正依燈號停等紅綠燈；未料，55歲郭姓男子駕駛的自小客車從隧道內駛出，疑似車速過快，車身左右漂移後失控，先大角度擦撞隧道牆壁，再猛烈追撞前方尤男的休旅車。

驚險畫面曝光後引發關注，畫面中郭男的車輛撞擊力道過大，將前車往前推進數公尺，郭男車輛車頭幾近全毀，車體零件散落滿地，現場一片狼籍。

蘇澳分局接獲報案後派員前往處理，事故現場下午1時40分排除，恢復通行，確認雙方酒測值零，詳細肇事原因及責任歸屬仍有待進一步釐清，呼籲駕駛下雨天路滑且視線較差，行經隧道出口及交會路口時務必減速慢行，隨時注意車前狀況、保持安全車距，維護行車安全。

台9線蘇花改蘇澳隧道北上出口今天下午發生一起驚險追撞事故，自小客車行經隧道出口時，疑似因車速過快失控，先撞擊隧道壁後，再撞上前方停等紅燈的休旅車，導致自身車頭嚴重扭曲變形。圖／警方提供

台9線蘇花改蘇澳隧道北上出口今天下午發生一起驚險追撞事故，自小客車行經隧道出口時，疑似因車速過快失控，先撞擊隧道壁後，再撞上前方停等紅燈的休旅車，導致自身車頭嚴重扭曲變形。圖／警方提供