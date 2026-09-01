賓士男不爽被勸「開慢一點」 連賞2人巴掌…他趴引擎蓋還被載走

台北市中山區南京東路三段一處停車場前，今天中午驚傳行車糾紛，林姓男子開白色賓士要駛離，不滿被劉姓管理員勸「開慢一點」，下車賞巴掌，路過的余姓男子見狀上前制止，未料也被掌摑，余男擋在車頭前掏出手機要報警，林男卻上車強踩油門，將余男「頂」在引擎蓋上一路開近百米，期間還一路蛇行，險象環生。

這起離譜過程被民眾全程拍下並Po上網，畫面可見穿黑衣余男擋在賓士車前，一手拿手機準備報警，白衣林男卻悠悠哉哉上車「直接開走」，余男無法反應，只能死死抓緊引擎蓋、趴在車頭上，隨後整個人被賓士載上大馬路離去。

台北市中山分局長安東路派出所今天中午12時許獲報，立即派遣警力趕抵，詢問了解，劉姓管理員稱年約34歲的林男駛出車道時開太快，上前示意「開慢一點、要禮讓行人」，孰料對方下車賞巴掌。

路人余男則說，當時他看到狀況上前制止，沒想到也被賞巴掌，氣不過要報警並阻止對方離開、站在車頭前，結果駕駛直接踩油門撞上，他及時抓著引擎蓋趴在上面；林男絲毫不顧他人死活，期間還加速蛇行，被載了將近百米，是他趁隙跳下車，要不然後果不堪設想。

劉姓管理員與余姓路人事後都提告傷害罪，警方根據路口監視器畫面找到涉案車主林男，他坦承犯案，將通知到案說明。