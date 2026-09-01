影／勇消為救泛舟客殉職…仍有2人受困！沙洲上寫字求「行動電源」

為救援濁水溪泛舟受困民眾，南投縣消防隊員伍程嶸不幸殉職，但因仍有2人待援，救難人員今持續救援；唯溪流仍湍急，救援改採空投物資，放晴再申請直升機吊掛受困者，受困者今也在沙洲寫下「行動電源」、「打火機」等尋求物資協助。

南投縣消防局今天投入十多名消防隊員及特搜人員，執行該起救援任務，但因現場近日天候環境欠佳，溪水仍湍急，考量救援人員安全，停止派員入溪，救援改以空拍機掌握山區情況，並空投物資，視天候轉晴再申請直升機，空中吊掛救人。

只不過，南投今天山區天候不佳，風勢強勁又降雨，無人機需飛行長達3、4公里，增加補給物資的難度，救難人員嘗試空投4次才成功。

而消防局今透過空勘，確認受困者在沙洲活動狀況，也發現他們在沙地寫下「行動電源」、「type c」、「打火機」等文字，向外界傳達所需物資，尋求物資協助後，該局表示，後續將依據受困者需求準備物資，並設法透過空投補給。

另，內政部長劉世芳、南投縣長許淑華，今先後赴竹山秀傳醫院慰問殉職的伍員家屬，消防署承諾將給予最高撫卹，協助其未成年子女直到大學畢業所需的教育基金；縣府將全力協助辦理喪葬事宜，並申請相關補助，戮力確保其生活照護。

竹山秀傳醫院也表達慰助，院方表示，該院在信義鄉有日照中心或相關醫療據點，可提供伍員妻子工作機會，希望以實際行動表達對殉職消防員及家屬的關心。