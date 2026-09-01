原因曝光！台北指南宮遇祝融 廟方證實消防鑑識「電線走火」

台北指南宮上月24日大火，凌霄寶殿1、2樓遭燒毀，燃燒面積約1500平方公尺。廟方昨透過臉書說明，經北市消防局火災調查，起火原因是電線走火。

據了解，北市消防局的火災原因調查鑑定書尚未出爐，不過研判是電氣因素，至於是燈籠或相關電線起火仍待釐清。

臉書「指南宮文化研究中心」貼文表示，社會各界對起火原因有許多關心與討論，出現不同推測與說法，無論是天災、人為因素或其他意外事故，須以專業鑑識與調查結果為依據；經消防局火災調查人員進行現場鑑識、勘查及相關調查，確認起火原因為電線走火。

貼文指出，深感痛心與自責，配合相關單位後續調查，全面檢視宮內電力、消防及安全設施，從事故記取教訓，強化防護與管理措施，避免類似事件再發生。

貼文說，值得慶幸是無人傷亡，凌霄寶殿2樓的「護佑台灣」大斗、眾斗燈及玉皇上帝、三官大帝、三恩主、四御大帝、雷聲普化天尊等神尊，大致維持完整，未受重大損傷，令人感到安慰。

台北指南宮位於北市文山區萬壽路，消防局上月24日晚間8時48分獲報起火，趕往搶救發現全面燃燒，隔天凌晨0時9分撲滅火勢；經查3層樓挑高的凌霄寶殿於1樓起火，1樓全毀、2樓約3分之1燒毀，燒燬神桌等物，燃燒面積約1500平方公尺，財損600萬元。

據指出，因大部分是木造建築，可燃物多，加上在深山，屬自來水管線末端，水壓較低，水源缺乏，且道路相對狹窄，消防車到達較困難，增加救援難度。

消防局列三級火警，運用現場該水池及出動3輛水庫車，並建立中繼送水不中斷，共出動指揮車7輛、消防車27輛、救護車4輛、人員106人及義消無人機隊1架無人機、義消14車71人。