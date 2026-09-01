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桃園試辦「消防一路通」 盼藉智慧號誌兼顧救災及行車效率

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導

桃園消防局於2023年底與交通局合作推動「救護一路通」計畫，已經設置4處場域，據數據統計，救護車通行時間大幅縮短，節省101秒。消防局表示，正與交通局研究試辦「消防一路通計畫」，藉此提升消防車行車及救災效率。

「消防一路通」計畫經權衡道路、交通及救災勤務等條件後擇定桃園區民族路橋前後2處路口，為第1個試辦場域，今年7月開始上線運作。透過消防車GPS即時位置與交通局智慧號誌系統介接，協助消防車快速通過重要路口，也希望降低大型消防車穿越繁忙路口時的交通風險。

桃園市議員錢龍表示，以蘆竹南工路為例，今年2月底發生消防車擦撞事件，救護、消防都是同一體系，且消防車體積更大，加上快速前往救災，行駛在路上危險性更大，啟動該計畫，可以讓救災、搶救更加即時，安全性更高，不能只有救護車一路通。

桃園市議員許家睿認為，要推動消防一條通，相關局處還要將考量很多因素，包含消防通道、火災類型及救護種類等，還有不同車種體積會受到路幅受限。他以八德為例，有時要跨區到新北三峽、鶯歌支援，更要因地制宜，將消防車種類、火災類型跟地形複雜度，都納入判讀模型中，讓效果更顯著。

消防局回應，本案目前共計投入約27萬元，目前有196輛消防車完成GPS車機建置，可配合執行「消防一路通」，透過設置電子圍籬與控制邏輯，當消防車輛駛入電子圍籬後，系統即啟動優先通行機制，依車輛即時位置、行進方向及路口交通狀況，透過「綠燈延長」或「紅燈截斷」方式即時調整號誌秒數，並預先疏導前方車流，使緊急車輛能在綠燈狀態下順暢通過路口，降低停等時間並提升救災通行效率。

截至8月31日統計，系統累計觸發33次，其中包括紅燈截斷4次、綠燈延長13次、無調整16次；觸發成功案件的平均任務旅行時間為34.4秒，平均每趟可節省66.25秒通行時間，初步顯示智慧號誌優先通行機制，對縮短消防車救災時間有實際效益。

消防局表示，後續將與交通局持續搜集相關數據，滾動式檢討並優化觸發決策模型，同時評估擴大至其他重要救災路線及易壅塞路段，以提升桃園緊急救援車輛通行效率及整體救災效能。

桃園市消防局表示，正與交通局研究試辦「消防一路通計畫」，藉此提升消防車行車及救災效率。圖為消防員準備出勤示意圖。圖／桃園市消防局提供
桃園市消防局表示，正與交通局研究試辦「消防一路通計畫」，藉此提升消防車行車及救災效率。圖為消防員準備出勤示意圖。圖／桃園市消防局提供

桃園 救護車 車行

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