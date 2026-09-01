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2015年BENELLI大型重機300CC 台南分署拍賣會2萬5千元拍定

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

法務部行政執行署台南分署今天舉行拍賣會，拍出BENELLI機車、三陽機車、統聯汽車股份有限公司股份、八德開發股份有限公司股份等動產，總計拍賣價金為67萬2000元；分署指出，將持續推出物超所值的拍賣、變賣物件，供民眾撿好康，相關訊息均會公布於官網或臉書粉絲專頁。

台南分署表示，配合行政執行署123（每月第1個星期2下午3點）聯合拍賣日，今天上午10點在分署二樓拍賣室舉辦法拍會；本日最吸晴的標的物是2015年份BENELLI機車，300CC，該車輛計算至今年8月6日止滯欠稅、費及罰鍰，合計金額9402元。

今天拍賣未訂底價，第二次拍賣，拍賣官在宣布開始拍賣後，有5組應買人競相出價，最終以2萬5000元拍定；還有一輛三陽機車，以2萬元拍定，法拍會總計入帳67萬2千元。

台南分署指出，還有一輛三陽機車，以2萬元拍定，法拍會總計入帳67萬2千元。圖／台南分署提供
台南分署指出，還有一輛三陽機車，以2萬元拍定，法拍會總計入帳67萬2千元。圖／台南分署提供

台南分署表示，本日最吸晴的標的物是2015年份BENELLI機車，300CC，以2萬5000元拍定。圖／台南分署提供
台南分署表示，本日最吸晴的標的物是2015年份BENELLI機車，300CC，以2萬5000元拍定。圖／台南分署提供

拍賣會 重機 台南

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