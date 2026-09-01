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研發火場救援拖運墊「3秒充氣釋放雙手」 北市消防獲創意提案特優

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

北市消防局人員研發火場救援拖運墊，獲市政府創意提案競賽精進獎特優；消防局表示，該裝備可收納於背架上，使用時3秒內充氣，讓消防員釋放雙手，提升救援效率。

北市消防局表示，消防員搶救火災，常面臨救援空間狹小、高樓層及大型人潮眾多場所等複雜環境，加上搬運傷患距離長、須穿戴重達25公斤以上裝備，極度耗費體力；團隊研發火場救援拖運墊，以簡便、快速、省力設計，讓消防員在濃煙、昏暗、狹窄的惡劣環境，也能迅速完成傷患固定及搬運。

消防局指出，火場救援拖運墊僅2.8公斤，平時可折疊收納於消防員空氣呼吸器（SCBA）背架上，透過簡易操作即可包覆固定傷患，3秒內快速充氣成型，外層採用抗撕裂防火布套，降低與地面、樓梯及消防水線接觸時摩擦力，協助以拖拉方式快速搬運，水平或垂直移動均達省力效果。

消防局說，該裝備能降低消防員體力消耗及搬運過程肌肉拉傷風險，除消防救災現場，可因應高齡化社會需求，評估推廣配置於醫院及長照機構作為避難疏散輔助器材，供撤離臥床長者或行動不便者。

台北市消防局人員研發火場救援拖運墊，獲市政府創意提案競賽精進獎特優。圖／北市消防局提供
台北市消防局人員研發火場救援拖運墊，獲市政府創意提案競賽精進獎特優。圖／北市消防局提供

北市 研發 火災 消防員

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