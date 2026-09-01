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台中外送員拚接單 風雨迷航騎進大肚山幸警相助
1名外送員看準雨天訂單多，騎車到台中西屯區準備接單，但大雨滂沱，無法以手機導航，一路騎進大肚山迷途18公里，風雨迷航4小時，最後渾身濕透進派出所求救。
台中市政府警察局烏日分局瑞井派出所今天發布新聞稿說，外送員雖穿雨衣卻全身濕透，值班員警見狀引導入內休息，並以熱騰騰泡麵讓外送員果腹。
經了解外送員上午9時從太平區家中出發，本想雨天市區訂單多，要騎車到西屯百貨公司附近接單，但大雨中無法手機導航，未料偏離軌道，機車迷航18公里一路騎進大肚山，風雨盲騎4小時，只好進派出所求助。
員警建議外送員雨天先回家休息，外送員則感謝警方相助；警方呼籲民眾，前往不熟悉路段，出門前應先查妥主要行車動線。
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