影／神明桌前伸黑手...宜蘭口罩男推倒香爐毀損三宮廟 誇張行徑曝光

宜蘭縣冬山鄉與羅東鎮接連發生宮廟遭破壞，連神壇都被毀。今天凌晨這名口罩男又犯案，冒雨潛入在地廟宇，肆意翻倒天公爐、拔扯旗幟並破壞供桌擺設，造成現場香灰散落滿地、一片狼籍。畫面曝光後民眾直呼誇張，羅東警方調閱監視器後已掌握特定對象，正全面展開追查。

今天凌晨4時許，該名嫌犯身穿便服、配戴口罩，獨自手撐雨傘行經廣興及樹林一帶。根據鏡頭錄下的畫面，男子靠近廟埕後並未尋求財物，而是直接朝大型立式香爐施暴，猛力將其推翻在地，隨後更進一步侵入內殿，重推桌面金爐落地，甚至動用傘骨強行撕扯兩側對聯與周邊植栽。

受害單位涵蓋冬山鹿安宮、樹林福德廟以及羅東鎮西安里的萬靈宮。由於三處場域距離鄰近，作案手法完全一致，畫面被貼在地方網路社群「到底是誰給你的勇氣，連神明的東西也敢破壞？不只冬山鹿安宮，連長虹加油站旁邊福德廟也遭殃」。

貼文引發地方信眾熱議，網友直呼「誇張」，「欠肉搜」，還點出「口罩沒有戴好」，「沒打馬賽克，應該很容易抓到人」。

羅東分局指出，警員獲報後第一時間已派員前往現場會勘並採證，從現場跡象研判，嫌犯過程中並無搜刮油錢或翻動貴重物品等舉動，純粹屬於破壞行為，犯案心態仍待進一步查證，警方目前已調閱周邊沿線路口電眼，釐清其逃逸路線與行蹤，並已鎖定特定對象通知到案說明，依法究辦。

「口罩男」重力推倒香爐等破壞行徑曝光，警方已鎖定對象追查中。圖／警方提供

「口罩男」凌晨入侵宮廟不偷錢財，而是破壞旗幟亂丟，並重力推倒香爐，行徑全被貼在網路社群，警方已鎖定對象追查中。圖／警方提供