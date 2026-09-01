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影／勇消救泛舟客殉職 家屬悲盼玩家到靈前：看看他為你們犧牲
南投縣消防局伍姓隊員昨天為救援泛舟受困民眾，救生艇遭急流掀翻，被救起送醫仍不治；檢警今天會同法醫、家屬相驗釐清死因，確認為生前落水後窒息死亡。據了解，家屬對泛舟玩家相當不諒解，但盼對方到靈前看看伍員為了救他們犧牲。
消防局前天（30日）下午獲報，有5人至孫海橋上游泛舟，但其船艇因溪水暴翻覆，當下有2人脫困，3人受困對岸沙洲安全處待援，該局為此派員馳援，但因山區天候欠佳，水勢湍急，救援未果，更導致該局信義分隊伍姓隊員落水殉職。
為援救泛舟受困民眾，救難人員昨出動救生艇逆流靠近沙洲，先是順利救出1人，下午1時許再次出動挺進，救生艇卻遭暴漲急流掀翻，船上2名隊員落水，1人幸運脫困，伍員則被沖往下游，被救起時已無呼吸心跳，當場搶救送醫仍不治。
伍姓隊員為了救人殉職，賴清德總統昨晚在臉書表達沉痛與不捨，內政部長劉世芳、南投縣長許淑華今天一早則先後到竹山秀傳醫院慰問伍員家屬；檢警今天上午也會同法醫及家屬相驗釐清死因，確認為生前落水後窒息死亡。
南投地檢署表示，該署於今天（1日）上午8時許接獲信義分局報驗，檢察官也於今天上午10時前往相驗，確認死者為生前意外落水，因窒息而呼吸衰竭死亡。而伍員遺體完成相驗後，當場發還家屬帶回，現場家屬神情哀戚，低調不願受訪。
據了解，伍員家屬與劉世芳見面時，提及對去激流泛舟的民眾相當不諒解，期間伍母掩面落淚，表達盼對方到靈前看看她兒子，為了救他們犧牲生命；劉則表示，會請消防局與家屬保持聯絡，只要家屬願意，就請同仁聯繫對方安排後續事宜。
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