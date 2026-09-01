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安康社宅二期五百戶要入住了！議員憂托育配套跟不上 中市府：安啦！

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
國民黨台中市議員邱愛珊指出，豐原安康社宅即將增加500戶，生活配套要跟上。圖／邱愛珊提供
國民黨台中市議員邱愛珊指出，豐原安康社宅即將增加500戶，生活配套要跟上。圖／邱愛珊提供

台中市豐原安康社宅二期預計今年底完工，新增約五百戶，連同一期共七百戶，未來將帶進更多青年、育兒家庭及長者。市議員邱愛珊今天在都建水業務質詢指出，社宅不能只把房子蓋好，托育、公園及公共服務也要同步跟上，否則居民「住得進來、住不好」。

都發局代理局長李正偉表示，二期托嬰中心預計提供四十四名收托名額；工程完成驗收後，將公告招租並辦理抽籤入住。

國民黨議員邱愛珊表示，安康二期目前工程進度約百分之八十六，市府應確認年底完工、後續招租及入住時程，讓有需求的民眾及早掌握。她也要求市府盤點周邊公共服務，除住宅外，應納入托嬰、身障及社福等需求。

其中，托育量能是她關注重點。原規劃托嬰中心約收托三十六至四十人，她要求在符合消防及相關法規下，重新檢視空間配置，盡可能提高收托量。

邱愛珊另指出，五百戶入住後，南陽公園、永康公園等周邊休憩空間使用需求勢必增加，目前兒童遊具較為傳統，建議納入共融公園或遊戲場改善。建設局代理局長陳大田表示，市府正編列「美樂地計畫」預算，將安排現勘評估改善可行性。

邱愛珊強調，安康二期完工不只是增加五百戶住宅，更會改變整個區域的人口結構，市府應以「安康生活圈」整體規劃，讓住宅、托育、公園及公共服務同步到位。

社宅 托育 議員

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