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高雄鳳山驚傳爆響2477戶停電 台電查出原因正搶修中

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導
高雄鳳山今天傳爆響，造成2477戶無預警停電，台電人員正搶修中。圖／台電鳳山區處提供
高雄鳳山今天傳爆響，造成2477戶無預警停電，台電人員正搶修中。圖／台電鳳山區處提供

高雄市鳳山區今天上午傳出巨大爆響，林森路、天興街、大德街及五甲三路一帶住戶隨即無預警停電，居民一度以為台電變壓器爆炸，消防人車也趕抵現場查看。台電查修後證實，並非變壓器爆炸，而是高壓電纜肘型接頭故障，造成共2477戶停電。

台電鳳山區營業處表示，今天上午10時24分接獲通報，鳳山區林森路、天興街、大德街、五甲三路等一帶發生停電，立即派員趕赴現場查修。

由於事發前居民聽見疑似「爆炸聲」，加上近期高雄持續降雨，部分居民懷疑是否因大雨造成台電設備故障。不過，台電查明後表示，事故原因為高壓電纜肘型接頭故障，與降雨無關，也不是變壓器爆炸。

台電指出，事故造成原2477戶停電，經隔離故障區間後，已於中午12時39分恢復1949戶供電，目前仍有528戶受影響，台電已加派人力持續搶修，希望儘速恢復全部供電。

台電對於停電造成民眾不便表示歉意，並將持續掌握搶修進度。

台電 停電 鳳山

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