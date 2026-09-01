桃園市議員張碩芳針對老舊市場與集合住宅大樓的消防安全議題提出質詢。圖：張碩芳提供

桃園市議會今（1）日進行消防局工作報告，市議員張碩芳針對老舊市場與集合住宅大樓的消防安全議題提出質詢。張碩芳引用南門市場火災一周年的教訓，指出桃園至今仍有部分民營市場消安尚未完全合規，且全市尚有數百戶無管委會老舊大樓消安設備未盡完善，要求消防局加強列管輔導與跨局處會勘，避免火災悲劇再度重演。

張碩芳質詢指出，南門市場重建工程雖已推動，但目前全市列管的23處民營市場中，仍有8處處於限期改善階段，1處因缺乏管理組織正由市府輔導中。經張碩芳釐清，桃園區內包含3處，分別為大業市場、中平市場及同安街市場。對此，消防局長龔永信表示，針對中平市場預計於今年11月進行複查，大業與同安街市場則預計於9月至10月間陸續完成複查。張碩芳強調，「無法承擔再發生一次像南門市場這樣的災難。」要求消防局務必嚴格落實追蹤，切實保障市民生活與採買環境的安全。

針對老舊集合住宅的消安檢修問題，張碩芳指出，全市744處無管委會大樓的消防申報率雖已達98.39%，看似成效顯著，但質疑實質設備是否真正補齊。消防局長坦言，申報並不等於設備合格，目前全市無管委會大樓實質消安設備設置完成者僅約510戶，仍有200多戶設備未齊備。消防局正積極輔導社區成立管委會，並採「分階段、漸進式」方式，降低老舊社區一次性負擔龐大經費的壓力，逐步完善消防設施。

此外，張碩芳分享基層服務經驗表示，8月初接獲大樹林區一處屋齡35年老舊社區陳情，該社區原始設計符合當年法規，設有7座樓梯與電梯，惟現行避難梯等設施因時空環境變化遭到遮蔽或效益遞減，若硬性社區依新法規改善，將面臨經費與重新請領建築師規劃的龐大負擔。

張碩芳要求消防局切勿一味開罰或僵化套用新舊法規，應兼顧實際避難動線與社區承受力。龔永信承諾，將依當年建照申請時的法規進行輔導與認定，張碩芳則建請消防局會同建築管理單位，於一個月內提供該社區原始核准圖說與現行避難動線配置評估，協助老舊社區找出一條兼顧安全與可行性的改善路徑。

本文章來自《桃園電子報》。原文：記取桃園南門市場火災教訓 桃議員要求強化市場消防安全