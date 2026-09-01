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電影散場遭毆還擊算正當防衛？ 律師：跟對方輸贏叫報仇 1證據很重要

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導

高雄2對情侶因為電影為了手機未靜音，從口角演變肢體衝突，雙方互告傷害、妨害名譽，警方認4人另違反社會秩序維護法第87條，一併移送裁處。律師王至德在「法老王-王至德律師」臉書粉專表示，刑法上的正當防衛，是對於「現在不法的侵害」，重點不是誰先打第一拳，而是你出手的那一刻，到底是在阻止對方繼續攻擊你，還是已經開始跟對方輸贏？

如果是對方先動手，另一方打回去也有罪嗎？王至德表示，很多人對正當防衛理解成「他先打我，所以後面我打他全部都算正當防衛」，這是不對的，法律沒有發給「恭喜你被打第一拳，接下來獲得無限次免費還手」券。

他舉例，如果挨打時，抓住對方的手，將之推開、抱住，不讓施暴者繼續攻擊，有可能是正當防衛。但另外一種情形就不一樣了，如果對方打你一拳後，兩人開始你一拳我一拳，從第一回合打到延長賽。這時候即使真的是對方先動手，法院還是可能認定後面已經變成互毆。尤其如果對方的攻擊已經結束，人已經被拉開，甚至已經倒在地上，你還追上去補幾拳，通常已經不叫防衛，叫報仇，目前法律上沒有「正當報仇」這種概念。

法律上正當防衛跟報仇最大的差別，王至德表示，就是防衛，是為了讓攻擊停止。報仇，是攻擊已經停止了，你還想讓對方知道你很不爽。所以實務上判斷打架案件，監視器非常重要。不是只看誰先揮第一拳。而是要把整段影片一路看下去：對方當時還有沒有繼續攻擊？你是擋、推、控制，還是追著打？兩個人有沒有曾經分開？分開以後是誰又衝回去？對方倒地以後你有沒有繼續打？差個幾秒鐘，法律評價可能完全不一樣。

此外，還有社維法。他說，社會秩序維護法第87條另外規定，「加暴行於人」、「互相鬥毆」或「意圖鬥毆而聚眾」，可以處1萬8000元以下罰鍰。所以新聞裡才會出現一個看起來很奇怪的情況：4個人互告傷害、妨害名譽，案件送地檢署；警察另外又依社維法處理。法律套餐一次點滿.。

至於這次影城事件到底誰先動手？誰是在防衛？誰已經從防衛升級成反擊甚至互毆？王至德表示，不同新聞對散場後誰先上前理論的描述本來就有一些差異，而且真正判斷正當防衛，必須看完整衝突過程、監視器、證人以及雙方傷勢。不過有一件事情倒是已經可以確定，下次進電影院，手機要記得調靜音。

高雄2對情侶因為看電影為了手機未靜音，從口角演變肢體衝突，雙方互告傷害、妨害名譽，警方認4人另違反社會秩序維護法第87條，一併移送裁處。記者石秀華／翻攝
高雄2對情侶因為看電影為了手機未靜音，從口角演變肢體衝突，雙方互告傷害、妨害名譽，警方認4人另違反社會秩序維護法第87條，一併移送裁處。記者石秀華／翻攝

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