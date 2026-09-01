三重街頭尋仇找錯人當街亮刀 女騎士嚇呆雙手合十莽男昨深夜收押

新北市三重區前天發生一起官姓男子疑與一名咖啡廳女員工有糾紛，由黃姓友人開車前往尋仇，卻在途中誤認另名女騎士為上述女員工，竟當街持開山刀下車堵人。經警方火速逮人，新北地檢署認為官男當街亮刀堵人，行徑惡劣囂張，依涉犯刑法恐嚇、恐嚇公眾罪嫌重大，且有逃亡及反覆實施之虞，於昨天深夜向法院聲請羈押禁見獲准。

據了解，36歲黃男前天下午2時許駕駛黑色賓士車，載38歲官男前往三重區重陽路三段上述女員工工作的咖啡廳尋仇，行經重陽路三段、中正北路口時，將1名女機車騎士誤認為該女員工，於是當街持刀下車攔下女騎士，女騎士被嚇得雙手合十大喊「對不起！」

發現認錯人後，官男隨即上車，繼續前往該咖啡廳，並再度持刀衝進店裡，卻仍未發現該名女員工，隨即上車離去，但全部過程均已被路過騎士的行車記錄器拍下，並上傳臉書社團「我是三重人」。

警方獲報後，調閱沿線監視器畫面鎖定黃、官2人所乘車輛行蹤，下午3時許便在力行路尋獲該車駕駛黃男，起初作案用開山刀，同時查出官男已棄車轉搭計程車前往重新路四段某三溫暖藏匿，隨即前往埋伏、圍捕，順利於下午5時許便將官男緝捕到案。