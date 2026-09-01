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台61線觀音段2車猛撞！61歲男酒測超標遭送辦
桃園市觀音區8月29日下午16時47分許，一名37歲陳姓男子駕駛自小客車沿台61線北向32公里處行駛時，不慎與61歲李姓男子所駕駛的自小客貨車發生擦撞。所幸事故未造成人員受傷，李男酒測值達0.15，遭警方移送法辦。
警方說明，陳男當時駕駛自小客車行經台61線北向32公里路段，疑因行車過程未注意，與李男駕駛的自小客貨車發生擦撞。確認現場無人受傷，僅兩部車輛外觀毀損。
經員警依規定對雙方駕駛實施酒測，陳男酒測值為0，李男酒測值則達0.15，酒精濃度超標，警方當場將李男依違反公共危險罪嫌移送法辦，至於確切肇事原因，尚待警方進一步調查釐清。
警方呼籲，駕駛人行車應專心注意車前狀況，切勿疲勞或酒後駕車，以確保行車安全。
本文章來自《桃園電子報》。原文：【有片】台61線觀音段2車猛撞！61歲男酒測超標遭送辦
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