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鬼月深夜驚魂！嘉義男稱女子求救丟汽油彈逼開門 警查無此事

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣番路鄉下石頭埔昨天凌晨發生汽油縱火案，陳姓男子自稱聽見鄰居家中有女子求救，竟購買玻璃瓶及汽油自製2枚汽油彈，其中1枚點燃後朝鄰居住家二樓遮雨棚投擲。不過警方查訪根本沒有女子求救；陳男犯案後也未逃離，仍站在現場，警方獲報4分鐘內趕抵將他逮捕，所幸未造成人員傷亡。

中埔分局表示，番路分駐所昨天凌晨4時33分接獲民眾報案，指番路鄉下石頭埔一處民宅遭鄰居投擲汽油彈，現場竄出火光，立即調派線上巡邏警力趕往處理。

警方調查，陳男自稱聽見鄰居住處有女子求救，為迫使鄰居開門，昨天凌晨2至3時先到超商購買玻璃瓶裝飲料，再前往加油站購買汽油，自製2枚汽油彈，清晨4時30分左右點燃其中1枚，朝鄰居住家二樓遮雨棚投擲，造成遮雨棚燒灼焦黑，另1枚則放在一樓草坪。

警方表示，經查並沒有陳男所稱「女子求救」情事。陳男家人及附近居民曾反映，他平時精神狀況有異，但警方目前並未掌握相關就醫紀錄，因此無法確認是否患有精神疾病或犯案當時是否出現幻聽等情況；現場觀察陳男也無明顯飲酒情形。

被害人發現窗外突然出現火光後立即報警，警方約4分鐘後趕抵。陳男投擲汽油彈後並未逃逸，仍留在現場，面對警方逮捕時也沒有明顯反抗。警方當場查扣燃燒破損的汽油彈玻璃碎片及尚未投擲的汽油彈1枚，火勢未進一步擴大，也無人受傷。

警方表示，陳男過去有毒品、槍砲及縱火等刑案資料，本案警詢後依涉嫌公共危險、妨害自由等罪嫌移送嘉義地檢署偵辦，並建請檢察官向法院聲請羈押；另將通報相關單位啟動關懷與防護機制，以防範再犯並維護附近居民安全。

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陳男自稱聽見鄰居家中有女子求救，涉嫌投擲2枚汽油彈要鄰居開門，不過警方查訪根本沒有女子求救；他犯案後還留在現場被警方帶回偵辦。圖／翻攝畫面
陳男自稱聽見鄰居家中有女子求救，涉嫌投擲2枚汽油彈要鄰居開門，不過警方查訪根本沒有女子求救；他犯案後還留在現場被警方帶回偵辦。圖／翻攝畫面

陳男朝鄰居二樓遮雨棚投擲自製汽油彈，造成遮雨棚燒灼焦黑。圖／警方提供
陳男朝鄰居二樓遮雨棚投擲自製汽油彈，造成遮雨棚燒灼焦黑。圖／警方提供

警方將涉案陳男帶回警所偵辦。圖／警方提供
警方將涉案陳男帶回警所偵辦。圖／警方提供

陳男朝鄰居二樓遮雨棚投擲自製汽油彈，造成遮雨棚燒灼焦黑，遮雨棚上留有碎裂玻璃瓶等汽油彈殘骸。圖／警方提供
陳男朝鄰居二樓遮雨棚投擲自製汽油彈，造成遮雨棚燒灼焦黑，遮雨棚上留有碎裂玻璃瓶等汽油彈殘骸。圖／警方提供

嘉義 汽油 縱火

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