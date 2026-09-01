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「全台通」遇警報假名 高雄男涉12案栽了
高雄市警楠梓分局員警巡邏時，發現黃姓男子疑似警方鎖定的通緝對象，尾隨攔查黃男。黃男隨意報個名字想蒙混過關，豈知員警早已心裡有數，表示查無此人，他只好認栽。警方一查，竟發現他涉12案遭通緝，幾乎「全台通」。
8月30日晚間，高雄市警楠梓分局楠梓派出所員警巡邏經過楠梓區建楠路，停等紅燈時發現黃姓男子（27歲）騎機車通過，眼尖警員識出他疑是警方查緝的對象，立即掉頭追上攔查他。
黃姓男子遭盤查時神情緊張，還一度報假名企圖蒙混，不料員警早已心裡有數，告知他查證後根本查無此人，要求他說出真實姓名後，黃男才坦承身分。員警確認他是通緝中對象，立即逮捕他。
警方查出，黃男涉及多起詐欺、加重詐欺及妨害兵役案件，合計多達12案，分別遭高雄、新北、台南、屏東、苗栗、花蓮等地方法院，以及台北、台南、新北、桃園、嘉義等地檢署發布通緝。
警詢後將他解送歸案。
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