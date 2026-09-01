「全台通」遇警報假名 高雄男涉12案栽了

高雄2對情侶因為看電影為了手機未靜音，從口角演變肢體衝突，雙方互告傷害、妨害名譽，警方認4人另違反社會秩序維護法第87條，一併移送裁處。律師王至德在「法老王-王至德律師」臉書粉專表示，刑法上的正當防衛，是對於「現在不法的侵害」，重點不是誰先打第一拳，而是你出手的那一刻，到底是在阻止對方繼續攻擊你，還是已經開始跟對方輸贏？

2026-09-01 12:34