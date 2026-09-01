影／不能再賠一條命！濁水溪水仍湍急 南投消防今不下溪救援

武界泛舟受困事件搜救行動持續，南投縣消防局今天投入十多名消防隊員及特搜人員，並有台中支援的2名空拍機人員協助掌握山區情況、準備空投物資。不過現場仍多雲、溪水湍急，考量救援人員安全，今天暫不冒險下溪，將視天候轉晴後申請直升機，以吊掛方式搜救。

5名激流背包艇玩家8月30日從濁水溪武界泛舟，卻因溪水湍急，3人受困濁水溪。8月31日南投縣消防局救起1人，再次救援時救生艇翻覆，伍姓消防員遭激流沖走殉職，目前仍有2名玩家受困濁水溪。

集集消防分隊長湯義鈞表示，今天共有10多名消防隊員投入搜救，另有特搜單位加入，台中也支援2名空拍機人員，除協助掌握現場狀況，也準備視需要進行空投物資。

湯義鈞指出，山區目前仍有飄雲現象，溪流水勢也相當湍急，都是增加搜救難度的重要因素。消防人員經現場評估後，今天暫時不進行下溪搜救，以避免救援人員在惡劣水況下再陷入危險。

由於山區地形複雜，加上近期溪流水勢不穩定，消防局目前將天候列為後續搜救能否推進的關鍵。湯義鈞表示，如果接下來幾天天氣放晴，將向相關單位申請直升機支援，改以人員吊掛方式進行搜救，希望透過空中救援降低人員進入溪谷的風險。

湯義鈞表示，目前最期待山區天氣盡快轉晴，才能降低雲霧及水勢對搜救工作的影響，採取更安全的方式持續尋找受困人員。