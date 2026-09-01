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疑為萬元債務拘禁虐打近6天 以為人死了丟包嘉義山區8人被逮

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義縣王姓男子疑因約萬元債務糾紛，遭一群打零工、做體力工作的熟人拘禁近6天，期間遭持器具施暴，臀部、腳背等處傷勢嚴重，最後加害人疑以為他已死亡，將人載到大林鎮芎蕉山偏僻產業道路丟包。所幸有農民巡視竹筍園時發現王男，警方趕抵將他送醫救回一命，循線追查共逮捕8名涉案人，其中4人羈押禁見。

民雄分局警方表示，王男26歲，原在外地生活，後來到嘉義打零工、從事粗工，與涉案人彼此認識。王男疑陸續向其中部分人士借款，金額從數千元不等，累計約萬元左右，雙方因債務等問題發生糾紛；實際債務金額及案發原因，仍由檢警調查釐清。

警方調查，王男8月中旬先在一處租屋處與相關人士發生爭執，之後轉往另一處租屋處，仍遭對方找上門。檢警表示，王男自8月14日起遭拘禁於大林鎮、民雄鄉等處，期間遭持器具等方式施暴虐待，時間長達近6天。

警方表示，王男臀部有大片瘀青，腳背傷勢也相當嚴重，頭部相對無大礙。加害人後來疑以為王男已經死亡，將他載往大林芎蕉山偏僻產業道路棄置。直到8月20日一早，有筍農發現王男倒地，警方獲報趕抵時，他已十分虛弱、無法說話，立即先送醫救治，待脫離危險後才製作筆錄、保全相關證據。

專案小組循線鎖定涉案對象，8月27日起陸續在大林、民雄查獲林男、王女、陳男、辛男、劉男等人，另赴高雄起獲2把空氣長槍；8月31日再前往高雄、屏東查獲林女、潘男及17歲曾姓少年，共8名涉案人到案。警方表示，目前掌握的涉案人均已到案。

嘉義地檢署表示，檢察官訊問後，認6名被告及1名少年涉嫌重傷害未遂、殺人未遂及加重私行拘禁等罪嫌重大，其中林姓、陳姓、王姓及辛姓4名被告，經聲請羈押禁見獲嘉義地院裁准。

警方查扣空氣長槍、氣瓶、手機及電動破碎機等物品，相關物品與施暴行為的關聯仍待檢警釐清。檢方表示，將持續釐清完整犯罪事實；警方也呼籲，債務或糾紛應循合法途徑處理，不應以暴力、拘禁方式解決。

警方偵辦王姓男子遭拘禁施暴案，在相關處所查扣手機、電動破碎機、平底鍋及鏟子等物品。圖／警方提供
警方偵辦王姓男子遭拘禁施暴案，在相關處所查扣手機、電動破碎機、平底鍋及鏟子等物品。圖／警方提供

民雄警方偵辦暴力拘禁案，循線前往高雄查扣2把空氣長槍、氣瓶等物品。圖／警方提供
民雄警方偵辦暴力拘禁案，循線前往高雄查扣2把空氣長槍、氣瓶等物品。圖／警方提供

王姓男子遭拘禁施暴近6天後，被丟包在嘉義大林芎蕉山偏僻產業道路，所幸民眾巡視農地時發現報警送醫。圖／警方提供
王姓男子遭拘禁施暴近6天後，被丟包在嘉義大林芎蕉山偏僻產業道路，所幸民眾巡視農地時發現報警送醫。圖／警方提供

嘉義縣王姓男子疑因債務糾紛遭拘禁施暴近6天，警方循線追查涉案人，陸續將相關人員帶回偵辦。圖／警方提供
嘉義縣王姓男子疑因債務糾紛遭拘禁施暴近6天，警方循線追查涉案人，陸續將相關人員帶回偵辦。圖／警方提供

嘉義縣王姓男子疑因債務糾紛遭拘禁施暴近6天，警方循線追查涉案人，陸續將相關人員帶回偵辦。圖／警方提供
嘉義縣王姓男子疑因債務糾紛遭拘禁施暴近6天，警方循線追查涉案人，陸續將相關人員帶回偵辦。圖／警方提供

嘉義縣王姓男子疑因債務糾紛遭拘禁施暴近6天，警方循線追查涉案人，陸續將相關人員帶回偵辦。圖／警方提供
嘉義縣王姓男子疑因債務糾紛遭拘禁施暴近6天，警方循線追查涉案人，陸續將相關人員帶回偵辦。圖／警方提供

嘉義 丟包 債務

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