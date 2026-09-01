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曾在南三段救人遇險「寫遺言」 伍程嶸再赴濁水溪救援卻沒能回家

聯合報／ 記者賴香珊江良誠／南投即時報導

南投縣消防隊員伍程嶸從事消防15年，山搜、水上救援都曾面臨生死關頭；2018年參與南三段搜救，卻遇到登山客刻意拔營，讓他在風雨、斷糧情況下錄音交代遺言，沒想到這次為救濁水溪受困民眾遭激流沖走殉職，原訂明年退休的他，留下妻兒及3名子女。

南投縣消防局第三大隊伍程嶸昨天為救援濁水溪武界段泛舟受困民眾，與小隊長駕駛IRB救生艇逆流挺進，不料遭激流掀翻，2名消防員落水，其中1人自行游上岸，伍程嶸則遭濁水溪主流沖走。搜救人員持續搜尋，1小時後在下游尋獲，但已無生命跡象送醫搶救，仍回天乏術。

伍程嶸殉職，也讓人回想他多年前參與山難搜救時的驚險經歷。2018年，伍程嶸曾參與中央山脈南三段搜救。當時葉姓山友獨攀南三段，曾兩度求救，第一次在無雙山獲救後，卻自行拔營離開，讓後續搜救人員一度撲空，伍程嶸等人也陷入風雨交加的山區。

當時消防隊員受困高山，面臨惡劣天候，出現高山症、還有斷糧危機，情勢一度陷入絕境，隊員甚至悲觀到寫字、錄音向家人交代後事。伍程嶸事後回憶，自己身為消防員，上山下海救人從不曾退卻，但想到家人總為他的工作擔心，也讓他感到愧疚。

隔年，伍程嶸因搜救有功獲消防署表揚。他當時曾以「我是來自南投縣消防局第三大隊伍程嶸……」開頭，回憶那次驚險搜救，他即使知道任務風險高，仍救人仍是職責。

沒想到多年後，他又在水上救援任務中遇上致命風險。昨天在濁水溪以救生艇救援受困遊客，救生艇卻遭急流掀翻。伍程嶸落水後被沖往下游，雖立即急救並送醫，仍宣告不治。

據了解，伍程嶸從事消防工作15年，具山難、溺水等搜救經驗，也持有IRB救生艇證照，平時工作認真，原本規畫明年退休。家人長期擔心他從事消防工作，沒想到距離退休只剩一年，卻因公殉職。

伍程嶸與妻子育有3名子女，老大26歲、老二12歲，最小的僅5歲。家屬接獲噩耗後難以接受，消防局表示將全力協助後事，從優爭取撫卹及相關權益。

事故地點濁水溪武界段「58公路」，位於仁愛鄉武界部落與信義鄉巴庫拉斯部落之間，因河道水勢湍急、落差大，吸引部分極限玩家挑戰激流泛舟。但山區天候、水勢快速變化時，遊客貿然下水，不僅自身可能陷入危險，也讓救援人員必須冒險進入高風險水域。

從南三段風雨、斷糧下錄下遺言，到濁水溪激流中為救人落水，伍程嶸15年的消防生涯，多次站在生死邊緣。原本準備明年退休、回歸家庭，卻在最後一年出勤時，再也沒有回家。

內政部長劉世芳到南投慰問伍姓消防隊員家屬。記者賴香珊／攝影
內政部長劉世芳到南投慰問伍姓消防隊員家屬。記者賴香珊／攝影

南投縣消防隊員伍程嶸在濁水溪武界段救援泛舟受困民眾，不料救生艇遭激流掀翻，伍程嶸落水後遭沖走，送醫搶救仍不治。圖／民眾提供
南投縣消防隊員伍程嶸在濁水溪武界段救援泛舟受困民眾，不料救生艇遭激流掀翻，伍程嶸落水後遭沖走，送醫搶救仍不治。圖／民眾提供

南投縣長許淑華慰問殉職的伍姓消防隊員家屬。記者賴香珊／攝影
南投縣長許淑華慰問殉職的伍姓消防隊員家屬。記者賴香珊／攝影

濁水溪 救人 南投縣

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