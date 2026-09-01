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國立聯大昨晚傳電箱爆炸火警？ 校方澄清：備用發電機啟動排煙

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

國立聯合大學二坪山校區昨晚6點多傳出疑似「電箱爆炸」，並有學生一度受困電梯一事，校方今天上午對外說明，強調昨晚6點30分，二坪山校區發生供電中斷。經校方現場初步查處，這次停電是校內部分供電設備及線路發生異常，致保護系統啟動所致。現場所見煙霧是停電後備用柴油發電機啟動產生的排氣與煙霧，並非火災，請師生及社會大眾安心。

校方表示，停電發生後，校方立即啟動應變機制，協助受影響人員並確認校園安全。國鼎館電梯當時共有4名學生受困，經消防人員到場協助後均已順利脫困，無人受傷。宿舍已於昨晚9點左右恢復供電，校園整體狀況逐步穩定。這次事件是宿舍管理人員及警衛發現煙霧後，基於防火安全考量，第一時間通報消防單位到場協助。校方感謝相關人員保持警覺並依程序妥適處置；後續將持續加強防火、防災通報及緊急應變教育訓練，進一步提升校園安全應變能力。

校方說，這次事件造成師生不便與不安，深表歉意。總務處正持續檢查並處理相關設備，並將同步盤點校內供電及備援設備，針對異常項目盡速改善，同時強化設備維護、停電通報與緊急應變作業，以降低類似情形再次發生的風險。聯大一向以師生安全為優先，後續將持續掌握設備檢查及供電狀況，並適時對外說明，感謝師生與社會各界的理解與配合。

國立聯合大學二坪山校區昨晚傳出火警，校方今天澄清是停電後備用柴油發電機啟動產生的排氣與煙霧，並非火災，請師生及社會大眾安心。聯合報系資料照
國立聯合大學二坪山校區昨晚傳出火警，校方今天澄清是停電後備用柴油發電機啟動產生的排氣與煙霧，並非火災，請師生及社會大眾安心。聯合報系資料照

爆炸 發電機 停電

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