龍潭區龍科三期擴建案，市長張善政特別說明，再掀選舉論戰。圖：市政府提供

桃園市長張善政今天前往龍潭區主持龍潭區市政說明會，再提龍潭科學園區擴建案，回應民進黨桃園市長參選人黃世杰多次批評張善政對台積電進駐龍科延宕，張善政表示，龍科三期104公頃土地將給「護國神山」蓋廠房，學校、交通、用電等配套措施順利推動，已由國科會送至行政院審核，希望9月核定。

「護國神山」台積電重返龍科議題，自4年前市長選戰議題延續至今年選舉，再度成為選前重大議題，今年台積電傳出重返龍科三期引起焦點，黃世杰多次批評張善政過去3年多來對爭取「護國神山」台積電先進製程進駐龍科三期「一事無成」；市府新聞處長羅楚東回應中央與桃園市府未停止推動龍科三期，持續與開發範圍住戶溝通、整合地方民意，促成龍科三期重啟。

張善政表示，龍科三期要順利落地，100多公頃土地開發要蓋五六個廠，最重要的關鍵之一就是「電」，台電需興建高壓電力線路，沿線涉及多處土地及不同單位，協調工作相當繁瑣，會有大量的員工，員工的子女上學的事，要調整都市計畫，電力路線涉及國防部等公家機關，目前由立委呂玉玲協助，協調接近完成，人口住宅區會需求大增，市政府要進行都市計畫的變更。

過去新竹科學園區發展過程，曾出現園區土地不足，相關工廠散落交流道周邊，桃園不希望重蹈覆轍，市府與民間業者合作「超前部署」，將在龍科園區外圍，由民間企業開發民營產業園區「梅龍產業園區」，銜接龍科上下游產業，市政府這幾年鴨子划水「把龍科三期開發案救回來沒有問題」。

張善政表示，「護國神山」台積電來後，就業人口大量增加，學校不夠用，地方鄉親反映，市府將德龍國小遷校，另覓地建校，興建第二所國小為龍科國小，並已成立籌備處，龍科國小進度會比德龍國小遷校快，現在準備徵收土地，「市府不是等人口進來後才補救，而是提前把學校準備好」。

張善政強調，龍科是帶動地方下一階段發展的重要引擎，市府已同步就電力、聯外道路、教育、住宅及都市計畫等配套提前準備，期盼逐步形成完整的高科技產業聚落，擴大龍科發展效益，市府將持續推動社會住宅與可負擔住宅雙軌政策，增加青年及家庭居住選擇，回應未來人口成長需求。

本文章來自《桃園電子報》。原文：台積電重返龍科再成焦點 張善政曝龍科三期最新進度