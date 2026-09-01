約70歲申姓老婦獨自在外徘徊，楊梅派出所員警見其神情茫然，主動上前關懷詢問。圖：讀者提供

桃園市楊梅警分局警員陳柏蒼、陳柏辰與羅佑津昨(31)日傍晚17時許執行勤務期間，巡經楊梅區金華街時，發現一名約70歲申姓老婦獨自在外徘徊，員警見其神情茫然，主動上前關懷詢問，發現申婦疑似有失智情形且方向感迷失，無法自行返家，警方立即協助，查詢其身分後將其護送返家，結束一場驚魂。

申婦疑似有失智情形且方向感迷失，無法自行返家，楊梅警方立即協助，查詢其身分後將其護送返家，結束一場驚魂。圖：讀者提供

楊梅派出所提到，員警當下耐心關懷、詢問申婦身分、住居所等相關資料，並透過查證確認其身分及住址，過程中持續關懷其身體狀況，考量申婦疑似失智且獨自在外恐有跌倒或其他意外之虞，員警決定親自護送其返家，確保人身安全。警方確認住址後，將申婦平安護送返家並交由家屬照料，家屬見申婦安全返家，對於警方主動關懷、耐心協助之舉深表感謝。

楊梅分局表示，警察除維護治安、交通外，也肩負為民服務及守護民眾安全的責任，面對高齡或疑似失智民眾，將持續秉持為民服務精神，積極伸出援手，協助民眾平安返家。

本文章來自《桃園電子報》。原文：楊梅失智老婦獨自徘徊神情茫然 暖警助返家團圓