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龍潭翁代步車拋錨回不了家 警民頂烈日合力抬車

桃園電子報／ 桃園電子報

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聖亭派出所警方與熱心民眾將代步車搬上小貨車。圖：讀者提供

桃園市楊梅區一名93歲田姓老翁昨（31）日下午騎乘電動代步車前往龍潭區國軍桃園總醫院看診，返家途中代步車突然拋錨，受困於車道旁，面對炎熱天氣及無法返家的窘境，一時徬徨無助。所幸龍潭警分局員警巡邏獲報後立即前往協助，不僅提供飲水防止老翁中暑，更在熱心民眾協助下將代步車搬上小貨車，最後「連人帶車」平安護送老翁返家，讓焦急等候的家屬終於放下心中大石。

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聖亭派出所員警將老翁連同愛車一同平安送返楊梅住處。圖：讀者提供

聖亭派出所表示，副所長宋開國、警員邱筱雅昨日下午執行巡邏勤務時，獲報有行動不便長者代步車拋錨需要協助，立即趕赴現場。員警到場後，發現老翁獨自站在路旁，電動代步車則拋錨停在車道上，當時天氣炎熱，員警立即上前關心並遞上礦泉水供老翁解渴。經了解，老翁居住於楊梅區，每月都會騎乘電動代步車往返約10公里至龍潭區國軍桃園總醫院看診，沒想到昨日返家途中車輛突然故障，無法繼續前進，只能無助地在路旁等待救援。宋開國得知後，隨即協助聯繫返家事宜，正苦思如何將代步車一併載回時，恰有熱心民眾停下協助，宋開國便與民眾合力將代步車搬上小貨車，將老翁連同愛車一同平安送返楊梅住處。返家後，焦急守候在門外的妻子見到老翁平安歸來，終於如釋重負；老翁也開心地向員警說，「現在的警察真的很親切。」

龍潭分局長施宇峰表示，警察不僅肩負維護治安、交通安全的責任，更應秉持「視民如親」的精神，主動關懷民眾、即時伸出援手，尤其面對年長或行動不便的民眾，更要多一分耐心與關懷。此次員警及熱心民眾合力協助老翁返家，不僅解決老翁燃眉之急，也讓家屬安心，期盼透過警民攜手，讓社會處處充滿溫暖與人情味。

本文章來自《桃園電子報》。原文：龍潭翁代步車拋錨回不了家 警民頂烈日合力抬車

中暑 無助 桃園市

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