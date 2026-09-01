快訊

五熊被爆教會享特權 教友連按「表情符號」都要被警告

獨／蔣萬安敲定登記參選日 12日也要「藍白合」有望合體黃國昌

公主遊輪退出=不能搭了？鑽石公主號9月仍靠基隆 3大郵輪替代航線一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

勇消殉職／下水前「晴空萬里」竟遇暴漲急流 獲救玩家：我們很遺憾

聯合報／ 記者賴香珊江良誠／南投即時報導

濁水溪武界河段發生激流背包艇受困事故，伍姓消防員昨天冒險救援，救生艇翻覆殉職。獲救的蘇姓激流背包艇玩家今天回憶，當天下水前看過前3天天候及降雨量，且下水時「晴空萬里」，沒想到進入卡社溪後水勢突然變大，最終造成2名隊友受困。

蘇姓男子說，昨天搜救兵分兩路，消防隊員由下游往上游挺進，蘇先生2人及其他前來支援的激流背包艇愛好者，則從武界攜帶物資往下游救援，希望接近受困者。不料山區溪流水勢過於湍急，雙方救援行動均受阻，消防人員更在救援過程中發生意外，造成1名消防隊員殉職，仍有兩名玩家受困濁水溪。

蘇先生表示，5人都是激流背包艇愛好者，至少都有1年以上實際操作經驗，平時也會相約前往不同溪流從事活動，具備操槳、船體控制、水流結構辨識、航線規畫、翻艇自救及激流救援等能力，5人也都熟悉水性及野外自救。這次前往南投濁水溪上游武界河段，則是第一次挑戰這條路線。

他回憶，8月30日下水前，他們查看前3天天候及降雨情況，當天早上下水地點也是晴朗天氣，當時評估水量、天候都在預期之內，因此決定下水。不過一路前進至卡社溪後，溪水開始變得混濁，水量明顯增加，流速也快得超出原先預期。

蘇先生說，當時該河段沒有道路可以撤退，加上激流背包艇可以離開水面搬運，因此他們仍繼續前進。直到距離巴庫拉斯約4公里處，一名隊友的船艇翻覆，面對快速水流，若貿然救援，可能連救援者也無法撤退，最後決定以人員安全為優先，放棄船艇並上岸。

他表示，他與另一名隊友駕駛剩下2艘艇先行撤出，並把可以使用的裝備留下，盡快返回武界求救，希望讓外界掌握受困者位置及現場水況，協助搜救人員研判救援方式。

對於消防隊員在救援過程中殉職，他語氣沉重說，「我們很遺憾，也感到很抱歉。」他說，目前留在上游的2名隊友仍有機會透過電話聯繫，據了解身體狀況尚可。

蘇先生說，今天他們將再與搜救人員會合，攜帶食物及其他應急物資，先設法補充受困者所需物資，再視現場水況研議是否再次挺進；目前也評估以空投方式，把食物等物資送到受困者所在位置。

蘇姓玩家稱，下水前當地天候晴朗，且參考前3天天候及降雨量後評估水況，沒想到進入卡社溪後水量突然增加、流速過快，最終導致隊友受困。圖／民眾提供
蘇姓玩家稱，下水前當地天候晴朗，且參考前3天天候及降雨量後評估水況，沒想到進入卡社溪後水量突然增加、流速過快，最終導致隊友受困。圖／民眾提供

激流背包艇
激流背包艇

蘇姓玩家表示，下水前當地天候晴朗，且參考前3天天候及降雨量後評估水況，沒想到進入卡社溪後水量突然增加、流速過快，最終導致隊友受困。圖／民眾提供
蘇姓玩家表示，下水前當地天候晴朗，且參考前3天天候及降雨量後評估水況，沒想到進入卡社溪後水量突然增加、流速過快，最終導致隊友受困。圖／民眾提供

殉職 萬里 濁水溪

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

濁水溪泛舟3人受困…救生艇遭湍流掀翻 南投勇消溺水殉職

勇消救受困泛舟者殉職 南投消防局爭取從優撫卹

救援泛舟客遭沖走 南投勇消殉職

影／雨勢難測仍登山泛舟 南投縣長許淑華籲遊客：別把消防員推向險境

相關新聞

孩子最小才5歲...南投勇消明年想退休卻殉職 家屬崩潰

南投縣消防局伍姓隊員昨（31日）為救援在濁水溪「58公路」泛舟受困民眾，救生艇遭急流掀翻，人被沖走，救起送醫仍不治。據了解，伍員原規畫明年退休，卻因救人殉職，家屬接獲噩耗崩潰，其小孩最小才5歲，檢警今將相驗釐清死因。

影／不能再賠一條命！濁水溪水仍湍急 南投消防今不下溪救援

武界泛舟受困事件搜救行動持續，南投縣消防局今天投入十多名消防隊員及特搜人員，並有台中支援的2名空拍機人員協助掌握山區情況、準備空投物資。不過現場仍多雲、溪水湍急，考量救援人員安全，今天暫不冒險下溪，將視天候轉晴後申請直升機，以吊掛方式搜救。

疑為萬元債務拘禁虐打近6天 以為人死了丟包嘉義山區8人被逮

嘉義縣王姓男子疑因約萬元債務糾紛，遭一群打零工、做體力工作的熟人拘禁近6天，期間遭持器具施暴，臀部、腳背等處傷勢嚴重，最後加害人疑以為他已死亡，將人載到大林鎮芎蕉山偏僻產業道路丟包。所幸有農民巡視竹筍園時發現王男，警方趕抵將他送醫救回一命，循線追查共逮捕8名涉案人，其中4人羈押禁見。

曾在南三段救人遇險「寫遺言」 伍程嶸再赴濁水溪救援卻沒能回家

南投縣消防隊員伍程嶸從事消防15年，山搜、水上救援都曾面臨生死關頭；2018年參與南三段搜救，卻遇到登山客刻意拔營，讓他在風雨、斷糧情況下錄音交代遺言，沒想到這次為救濁水溪受困民眾遭激流沖走殉職，原訂明年退休的他，留下妻兒及3名子女。

勇消殉職／下水前「晴空萬里」竟遇暴漲急流 獲救玩家：我們很遺憾

濁水溪武界河段發生激流背包艇受困事故，伍姓消防員昨天冒險救援，救生艇翻覆殉職。獲救的蘇姓激流背包艇玩家今天回憶，當天下水前看過前3天天候及降雨量，且下水時「晴空萬里」，沒想到進入卡社溪後水勢突然變大，最終造成2名隊友受困。

影／雨勢難測仍登山泛舟 南投縣長許淑華籲遊客：別把消防員推向險境

南投縣伍姓消防隊員昨天在濁水溪進行泛舟受困救援任務，不料救生艇翻覆殉職。縣長許淑華今天前往竹山秀傳醫院慰問家屬，強調縣府將全力協助家屬，也會檢討救援裝備及應變作為。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。