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影／雨勢難測仍登山泛舟 南投縣長許淑華籲遊客：別把消防員推向險境

聯合報／ 記者賴香珊江良誠／南投即時報導

南投縣伍姓消防隊員昨天在濁水溪進行泛舟受困救援任務，不料救生艇翻覆殉職。縣長許淑華今天前往竹山秀傳醫院慰問家屬，強調縣府將全力協助家屬，也會檢討救援裝備及應變作為。

許淑華說，消防局8月30日下午接獲通報，孫海橋上游有民眾泛舟受困，當天已有2人獲救，仍有3人受困。伍姓隊員前往救援，因當時雨勢較大，救出1人之後，要繼續將另外2人救出。

沒想到救援過程中溪水突然暴漲，伍姓隊員與隊長搭乘的救生艇翻覆，兩人遭水流沖往下游。搜救人員隨後將伍姓隊員救上岸，緊急送往竹山秀傳醫院搶救，仍宣告不治，遺體昨晚已送回南投縣立殯儀館。

許淑華表示，伍姓隊員長期在信義分隊服務，對信義鄉山形、地勢相當熟悉，也曾多次參與山域及水域救難，是相當優秀的消防隊員。她說，縣府對家屬感到非常抱歉，也會成為家屬最堅強的後盾。

由於遺體尚未完成相驗，許淑華今天上午先趕往竹山秀傳醫院關心家屬，消防局也將辦理相關慰問金及後續撫卹。

許淑華指出，南投縣山區幅員廣大，山難及水域救援案件一向比其他縣市多，消防人員雖然具備豐富經驗，但如今面對極端氣候，救援風險也愈來愈高。縣府將持續強化消防人員裝備，並盡可能充實救援設備，降低第一線人員執勤風險。

她也提醒民眾，現在山勢、雨勢變化已很難用過去經驗預測，午後一場短時間強降雨，就可能造成溪水瞬間暴漲，因此登山或泛舟前務必審慎評估天候與環境狀況。

許淑華說，民眾一旦受困，勢必動員大量救難人員及資源，如果因此讓救難人員也陷入危險甚至犧牲，更是大家最不願見到的結果。她呼籲民眾從自身安全出發，不要低估極端天候下山域及水域活動的危險性。

南投縣長許淑華今天一早慰問殉職伍姓隊員家屬，承諾縣府將全力協助家屬辦理後續撫卹及照顧事宜。記者賴香珊／攝影
南投縣長許淑華今天一早慰問殉職伍姓隊員家屬，承諾縣府將全力協助家屬辦理後續撫卹及照顧事宜。記者賴香珊／攝影

南投 許淑華 遊客 殉職

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